Рязанцам объяснили, что делать, если терминал в транспорте не принимает оплату

15 Нояб. 10:43 2019-11-15T13:37:28+03:00

Речь идет о повторной поездке: когда вы сели в ту же машину менее чем через 99 минут после первой поездки

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Оператор «УмКА» пояснил, что делать пассажирам, которые не могут оплатить проезд транспортными картами, брелоками или браслетами («Льготная», «Школьная», «Студенческая» и «Городская») с тарифом «Проездной билет».

Речь идет о ситуациях, когда вы сели в тот же автобус/троллейбус/маршрутку через непродолжительное время после предыдущей поездки в той же машине. В этом случае терминал может выдать сообщение: «Интервал предъявления карты 99 минут». И не провести платеж.

Как пояснил оператор, в обязанности водителей или кондукторов входит закрытие/открытие рейса. Такую процедуру на оборудовании они должны проводить на конечных остановках. Однако если сотрудники это сделать забыли, пассажир, попавший в ту же машину течение 99 минут, не сможет расплатиться за проезд картой.

– В этом случае необходимо обратиться к водителю/кондуктору с просьбой закрыть/открыть рейс. После этих действий вы сможете воспользоваться картой, – объяснили специалисты компании.

Если водитель/кондуктор отказывается провести процедуру, можно обратиться напрямую к перевозчику или в службу клиентской поддержки УмКА любым из следующих способов:

– по телефону службы поддержки 8-800-250-02-62 (звонок бесплатный);

– через сайт картаумка.рф;

– через социальные сети ВКонтакте, Facebook или Instagram.

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ИСТОЧНИК KP.RU