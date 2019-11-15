2019-11-15T13:37:28+03:00
Общество

Рязанцам объяснили, что делать, если терминал в транспорте не принимает оплату

Речь идет о повторной поездке: когда вы сели в ту же машину менее чем через 99 минут после первой поездки
Мария БЛИНОВА
Поделиться:
Фото: Пресс-служба оператора «УмКА».Фото: Пресс-служба оператора «УмКА».
Изменить размер текста:

Оператор «УмКА» пояснил, что делать пассажирам, которые не могут оплатить проезд транспортными картами, брелоками или браслетами («Льготная», «Школьная», «Студенческая» и «Городская») с тарифом «Проездной билет».

Речь идет о ситуациях, когда вы сели в тот же автобус/троллейбус/маршрутку через непродолжительное время после предыдущей поездки в той же машине. В этом случае терминал может выдать сообщение: «Интервал предъявления карты 99 минут». И не провести платеж.

Как пояснил оператор, в обязанности водителей или кондукторов входит закрытие/открытие рейса. Такую процедуру на оборудовании они должны проводить на конечных остановках. Однако если сотрудники это сделать забыли, пассажир, попавший в ту же машину течение 99 минут, не сможет расплатиться за проезд картой.

– В этом случае необходимо обратиться к водителю/кондуктору с просьбой закрыть/открыть рейс. После этих действий вы сможете воспользоваться картой, – объяснили специалисты компании.

Если водитель/кондуктор отказывается провести процедуру, можно обратиться напрямую к перевозчику или в службу клиентской поддержки УмКА любым из следующих способов:

– по телефону службы поддержки 8-800-250-02-62 (звонок бесплатный);

– через сайт картаумка.рф;

– через социальные сети ВКонтакте, Facebook или Instagram.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Новая маршрутка №46 соединит Песочню и Семчино в середине декабря

Транспорт будет разворачиваться около Ледового дворца (ПОДРОБНЕЕ)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
При падении беспилотника под Рязанью никто не пострадал
Ветер в Рязанской области продолжит дуть с юго-запада
Главу администрации Рязани спросили, зачем перенесут памятник Ленину
В Рязани проходит фестиваль «Свидания на Театральной»
Для рязанских властей организовали экскурсию по дорогам в школы
Рязанский фонд поддержки детей, больных диабетом, написал президенту
В Рязанской области с каждым днем все чаще горит мусор
Жительница Рязани сообщила о вопиющем поведении водителя маршрутки
Рязанский троллейбус митингом не поддержат
Выезд на Михайловское шоссе в Рязани перекрыли еще минимум на 4 дня
Появилось видео смертельной утренней аварии на улице Спортивной
Школьники, издевавшиеся в Новомичуринске над бабушкой, извинились и пообещали выносить мусор
Лаборатория «Роскачества» искала фальсификат в Рязани
Причины скользкости моста через Оку проверяют эксперты
Посреди бела дня мужчина с ножом попытался изнасиловать рязанку
Профессор РГУ Ольга Воронова разочарована содержанием граффити с Есениным
За жестокое убийство рязанца отправили в колонию особого режима
В выходные в Рязанской области будет нехолодно и сухо
Свой день рождения «Зеленый сад» отметит подарками покупателям квартир в ЖК «Еврокласс»
Уличный художник закончил масштабное граффити с Сергеем Есениным
За козла ответят: рязанский кинотеатр размещал оскорбительную рекламу
Оскорбленный условиями содержания осужденный устроил дебош в рязанской колонии
Рязанец навестил бывшую девушку, а затем угнал ее автомобиль
Подробности страшного ДТП на Спортивной: погиб пассажир ВАЗ-2107
Под Рязанью женщина на иномарке врезалась в бензовоз
В рязанской глубинке вернули былую красоту 150-летнему особняку