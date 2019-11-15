Рязанцам объяснили, что делать, если терминал в транспорте не принимает оплату
Оператор «УмКА» пояснил, что делать пассажирам, которые не могут оплатить проезд транспортными картами, брелоками или браслетами («Льготная», «Школьная», «Студенческая» и «Городская») с тарифом «Проездной билет».
Речь идет о ситуациях, когда вы сели в тот же автобус/троллейбус/маршрутку через непродолжительное время после предыдущей поездки в той же машине. В этом случае терминал может выдать сообщение: «Интервал предъявления карты 99 минут». И не провести платеж.
Как пояснил оператор, в обязанности водителей или кондукторов входит закрытие/открытие рейса. Такую процедуру на оборудовании они должны проводить на конечных остановках. Однако если сотрудники это сделать забыли, пассажир, попавший в ту же машину течение 99 минут, не сможет расплатиться за проезд картой.
– В этом случае необходимо обратиться к водителю/кондуктору с просьбой закрыть/открыть рейс. После этих действий вы сможете воспользоваться картой, – объяснили специалисты компании.
Если водитель/кондуктор отказывается провести процедуру, можно обратиться напрямую к перевозчику или в службу клиентской поддержки УмКА любым из следующих способов:
– по телефону службы поддержки 8-800-250-02-62 (звонок бесплатный);
– через сайт картаумка.рф;
– через социальные сети ВКонтакте, Facebook или Instagram.
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ИСТОЧНИК KP.RU