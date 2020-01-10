2020-01-10T17:42:31+03:00
Общество

Рязанский маршрутчик пожаловался на пассажирку, оставившую в салоне памперс

По словам водителя, никто из людей не сделал ей замечание. Виноват был все равно он, так как «не следил за порядком»
Яков РЫКОВ
Поделиться:
Комментарии: comments3
Рязанский маршрутчик пожаловался на пассажирку, оставившую в салоне памперс.Рязанский маршрутчик пожаловался на пассажирку, оставившую в салоне памперс.Фото: Павел АВЕРИН
Изменить размер текста:

Водитель маршрутного такси пожаловался в «Яндекс. Район» на рязанку, которая оставила в салоне его автобуса использованный детский памперс.

«Все чаще и чаще вижу посты о том, как водитель маршрутки или автобуса обидел пассажиров. Я один из водителей красных автобусов, — пишет Сергей М. — Терпел я долго, но сегодня терпелка лопнула. Все уже заметили, что мамки стали возить детей в коляске, и мы их сажаем. И вот одна из таких сегодня села. Вроде ничего необычного? А нет, девушка положила на сиденье использованный памперс и вышла».

По словам водителя, больше всего его удивило то, что никто из пассажиров не сделал ей замечание.

«Но когда она вышла, тут же началось, что мы [водители] не считаем вас [пассажиров] за людей, возим как скот. Я спросил, в чем дело, а мне показали на памперс и сказали, что я должен следить за порядком. Так что потом не обижайтесь, что на вас покрикивают», — закончил мужчина.

Напомним, ранее одна рязанка пожаловалась, что водитель маршрутки №73 забрал у нее льготный проездной, и отдал только после того, как женщина расплатилась (читать подробнее).

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Чиновники, наконец, прокомментировали отмену льгот в маршрутках Рязани

По мнению властей, деньги, выплачиваемые перевозчикам за студентов, пенсионеров и прочих, не идут на развитие этого бизнеса (рассказали и о перспективах).

Рязанка, обматеренная водителем маршрутки, обратилась в полицию

Все что от него просили – перезагрузить терминал. Вместо этого шофер потребовал у пассажиров покинуть салон (подробнее).

Пользователей соцсетей возмутил новый случай хамства в маршрутке

Рязанка рассказала, что водитель выгнал ее дочь-школьницу, хотя девочка оплатила проезд (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Исполнять обязанности главврача поликлиники №2 будет Марина Панина
Из-за огромной ямы на дороге десять машин под Рязанью пробили колеса
В Рязани простились со старейшим священником епархии
На 13 января в Рязанской области прогнозируют метель и дождь
Причиной страшного ДТП в Рязанской области стал выезд на встречку
Врачи борются за жизнь пяти пострадавших в ДТП в Рязанской области
С улиц Рязани вывезли почти 2000 кубометров снега
В рязанском Мемориальном парке заработала лыжня
В Михайлове под пассажирский поезд попал 12-летний мальчик
Белая красота: рязанец на дрон снял снегопад в самом центре города
Двое мужчин хотели раскрасить из баллончика полицейский пункт на площади Ленина
В воскресенье в Рязани похолодает до 9 градусов мороза
В поселке Дягилево неизвестные отрезали собаке голову и выбросили у остановки
Под Рязанью после жесткого столкновения Renault улетел с трассы
Средневековые пытки: рязанского охотника тросом прицепили к машине и возили по лесу
МЧС: в ближайшие часы Рязань накроет снегом
Появились фотографии с места страшного массового ДТП под Рязанью
Рязанских охотников призвали не стрелять по ЛЭП
Власти дали совет рязанке, с которой маршрутчик якобы взял двойную плату за проезд
Минздрав РФ: Рязанская хирургия занимает 6 место среди всех регионов России
Рязанка пожаловалась на маршрутчика, который берет двойную плату за проезд
В массовом ДТП в Рыбновском районе пострадали пять человек
Под Рязанью произошло страшное массовое ДТП – машины разворотило
В субботу рязанцам обещают неплохой снег
Фестиваль «Зимние дни джаза в Рязани» приглашает еще на два концерта
В начале будущей недели в Рязани будут отключать свет и воду