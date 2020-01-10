Рязанский маршрутчик пожаловался на пассажирку, оставившую в салоне памперс
Водитель маршрутного такси пожаловался в «Яндекс. Район» на рязанку, которая оставила в салоне его автобуса использованный детский памперс.
«Все чаще и чаще вижу посты о том, как водитель маршрутки или автобуса обидел пассажиров. Я один из водителей красных автобусов, — пишет Сергей М. — Терпел я долго, но сегодня терпелка лопнула. Все уже заметили, что мамки стали возить детей в коляске, и мы их сажаем. И вот одна из таких сегодня села. Вроде ничего необычного? А нет, девушка положила на сиденье использованный памперс и вышла».
По словам водителя, больше всего его удивило то, что никто из пассажиров не сделал ей замечание.
«Но когда она вышла, тут же началось, что мы [водители] не считаем вас [пассажиров] за людей, возим как скот. Я спросил, в чем дело, а мне показали на памперс и сказали, что я должен следить за порядком. Так что потом не обижайтесь, что на вас покрикивают», — закончил мужчина.
Напомним, ранее одна рязанка пожаловалась, что водитель маршрутки №73 забрал у нее льготный проездной, и отдал только после того, как женщина расплатилась (читать подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU