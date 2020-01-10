Рязанский маршрутчик пожаловался на пассажирку, оставившую в салоне памперс

10 Янв. 2020 2020-01-10T17:42:31+03:00

По словам водителя, никто из людей не сделал ей замечание. Виноват был все равно он, так как «не следил за порядком»

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Водитель маршрутного такси пожаловался в «Яндекс. Район» на рязанку, которая оставила в салоне его автобуса использованный детский памперс.

«Все чаще и чаще вижу посты о том, как водитель маршрутки или автобуса обидел пассажиров. Я один из водителей красных автобусов, — пишет Сергей М. — Терпел я долго, но сегодня терпелка лопнула. Все уже заметили, что мамки стали возить детей в коляске, и мы их сажаем. И вот одна из таких сегодня села. Вроде ничего необычного? А нет, девушка положила на сиденье использованный памперс и вышла».

По словам водителя, больше всего его удивило то, что никто из пассажиров не сделал ей замечание.

«Но когда она вышла, тут же началось, что мы [водители] не считаем вас [пассажиров] за людей, возим как скот. Я спросил, в чем дело, а мне показали на памперс и сказали, что я должен следить за порядком. Так что потом не обижайтесь, что на вас покрикивают», — закончил мужчина.

Напомним, ранее одна рязанка пожаловалась, что водитель маршрутки №73 забрал у нее льготный проездной, и отдал только после того, как женщина расплатилась (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU