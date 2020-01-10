Администрация прокомментировала отмену льгот в ряде маршруток Рязани

10 Янв. 2020 2020-01-10T17:32:42+03:00

По мнению чиновников, деньги, выплачиваемые перевозчикам за льготников, не идут на развитие этого бизнеса

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10 января администрация Рязани, наконец, прокомментировала отмену льготного проезда в ряде коммерческих маршруток и автобусов города. Если коротко, мнение чиновников теперь таково: основную работу по перевозке этих пассажиров должен выполнять муниципальный, а не частный транспорт.

Напомним, карты «Льготная» «Студенческая» и «Школьная» не принимают с 1 января. Где они точно действуют, а где нет – стало известно лишь в середине праздников, когда соответствующую информацию опубликовал оператор «УмКа». Горадминистрация же до сей поры молчала и лишь в пятницу дала ответ устами начальника управления транспорта Андрея Михно – в интервью телеканалу ТКР.

По его словам, транспортным компаниям город «перечисляет колоссальные деньги» – на возмещение затрат по перевозке льготников. Однако средства эти, по мнению чиновника, на модернизацию бизнеса не идут.

Каковы именно суммы Андрей Михно не уточнил, сказав, что все они были озвучены ранее на комитетах гордумы. При этом отметил, что часть перевозчиков новые машины все же закупают – но таких немного.

Однако, по нашей собственной информации, администрация задолжала перевозчикам немалые суммы – именно за обслуживание льготников. Причем уже за 2 месяца.

Что касается перспектив, то пока в горадминистрации обещают наблюдать. При необходимости – то есть при сильном увеличении количества пассажиров со льготными картами – число машин на муниципальных маршрутах могут увеличить.

– Мы сравнили пассажиропоток на 17-м маршруте 9 декабря и 9 января. Рост числа льготников 10%, и это в первый рабочий день, то есть до выхода на пик пассажиропотока. Следить за изменениями мы будем и дальше, – сказал Андрей Михно.

Кстати, на маршруте №17 сейчас курсирует 20 автобусов. В них и должны пересесть льготники, ранее ездившие еще и на маршрутках №98.

Напомним, что до перевода льготников на коммерческий транспорт – в 2017 году – на этом же маршруте ежедневно работало 8-10 муниципальных автобусов. Это вдвое меньше, чем сегодня. Правда, часть из них – Икарусы большой вместимости (они тогда еще были живы).

Так что по расчетам чиновников, выведенного на линию транспорта, с учетом опыта прошлых лет, действительно должно хватить.

Сюжет телеканала ТКР с комментарием Андрея Михно.Чиновник рассказал и планах работы муниципального транспорта в связи с добавлением льготников

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ИСТОЧНИК KP.RU