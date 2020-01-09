Администрация Рязани задолжала перевозчикам за льготный проезд

9 Янв. 2020 2020-01-09T11:55:21+03:00

Представители транспортных компаний сообщили, что не получают компенсаций уже два месяца

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В областном центре значительная часть общественного транспорта перестала перевозить пассажиров, которым полагаются льготы. На одних маршрутках и автобусах уже закрыты наклейки, информирующие людей о возможности безналичного проезда, на других - красуется устрашающая надпись «Льгот нет!» При этом оплатить поездку бесконтактными банковскими картами по-прежнему можно.

- Да, нам администрация уже два месяца не переводит деньги за льготников, - рассказал представитель одного из коммерческих перевозчиков. – Просто говорят, что в бюджете нет денег, и все! Что мы должны их, за свой счет возить?

При этом в компании «УмКа» которая является оператором автоматизированной системы оплаты проезда, нам сообщили, что не могут знать, когда ситуация нормализуется и произойдет ли это вообще, и отправили за пояснениями в городскую администрацию.

На момент публикации этой новости, официальных комментариев от пресс-службы администрации Рязани не поступало. В ведомстве сообщили, что подготовят ответ позднее.

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ИСТОЧНИК KP.RU