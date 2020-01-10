2020-01-10T10:44:12+03:00
Общество

В Рязань прибыли троллейбусы-гармошки из Москвы

Доставлены четыре такие машины и еще одна двухосная
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Фото: vk.com/trolleybusrzn62 (Александр ДОБРЫЙ)Фото: vk.com/trolleybusrzn62 (Александр ДОБРЫЙ)
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Прибытие очередной партии троллейбусов из Москвы в Рязани запечатлели подписчики группы «Рязанский троллейбус». На кадрах за авторством пользователя Александра Доброго видно, как машины марки «Тролза», колесившие прежде по столичным улочкам, пригоняют в депо №3 на улице Зубковой.

Четыре прибывших троллейбуса – сочлененные, или попросту «гармошки». Пятый - двухосный, как и все машины из первой партии.

Напомним, предыдущую пятерку «рогатых» распределили между маршрутами №№1, 3, 5, 9 и 16. Всего нашему городу достанутся 78 единиц электрического транспорта. Чиновники признавались, что не все из них в идеальном состоянии, но это в любом случае лучше отработавшей свой срок техники.

Фото: vk.com/trolleybusrzn62 (Александр ДОБРЫЙ)

Фото: vk.com/trolleybusrzn62 (Александр ДОБРЫЙ)

ИСТОЧНИК KP.RU

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