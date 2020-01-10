В Рязань прибыли троллейбусы-гармошки из Москвы
Прибытие очередной партии троллейбусов из Москвы в Рязани запечатлели подписчики группы «Рязанский троллейбус». На кадрах за авторством пользователя Александра Доброго видно, как машины марки «Тролза», колесившие прежде по столичным улочкам, пригоняют в депо №3 на улице Зубковой.
Четыре прибывших троллейбуса – сочлененные, или попросту «гармошки». Пятый - двухосный, как и все машины из первой партии.
Напомним, предыдущую пятерку «рогатых» распределили между маршрутами №№1, 3, 5, 9 и 16. Всего нашему городу достанутся 78 единиц электрического транспорта. Чиновники признавались, что не все из них в идеальном состоянии, но это в любом случае лучше отработавшей свой срок техники.
Фото: vk.com/trolleybusrzn62 (Александр ДОБРЫЙ)
ИСТОЧНИК KP.RU