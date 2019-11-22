2019-11-22T17:53:50+03:00
Общество

Троллейбусы из Москвы выйдут на улицы Рязани уже в 2020-м

По словам начальника управления транспорта, половина техники в идеальном состоянии, остальная – тоже лучше имеющейся
Антон КОНОВАЛОВ
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78 троллейбусов, которые отправят в Рязани из Москвы, скорее всего, выйдут на маршруты уже после Нового года. Документы об их передаче находятся на подписи в мэрии Москвы. Затем предстоит доставка, технический осмотр, доработка.

Как сообщил начальник управления транспорта горадминистрации Андрей Михно, сейчас УРТ ежедневно выпускает на линию около 100 машин, а с прибытием «рогатых» из столицы из может быть до 20% больше. Совсем старые и изношенные при этом пустят на запчасти.

По поводу технического состояния «москвичей» Михно заявил:

- Мы их смотрели. Половина техники – идеальна, мы такой еще не видели, а остальная в любом случае новее имеющейся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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