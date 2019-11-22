Троллейбусы из Москвы выйдут на улицы Рязани уже в 2020-м
78 троллейбусов, которые отправят в Рязани из Москвы, скорее всего, выйдут на маршруты уже после Нового года. Документы об их передаче находятся на подписи в мэрии Москвы. Затем предстоит доставка, технический осмотр, доработка.
Как сообщил начальник управления транспорта горадминистрации Андрей Михно, сейчас УРТ ежедневно выпускает на линию около 100 машин, а с прибытием «рогатых» из столицы из может быть до 20% больше. Совсем старые и изношенные при этом пустят на запчасти.
По поводу технического состояния «москвичей» Михно заявил:
- Мы их смотрели. Половина техники – идеальна, мы такой еще не видели, а остальная в любом случае новее имеющейся.
ИСТОЧНИК KP.RU