Первые московские троллейбусы в Рязани распределят на пять маршрутов

СЕГОДНЯ 11:34 2019-12-31T11:36:12+03:00

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Администрация Рязани рассказала, на какие маршруты в начале 2020 года выйдут первые пять троллейбусов, поступивших из Москвы. Выбор пал на самые востребованные: №№1, 3, 5, 9 и 16.

Всего, напомним, нашему городу достанутся 78 «рогатых», прежде колесивших по улицам столицы. Одной своей частью они расширят автопарк, а другой – послужат заменой технике, которая полностью выработала свой ресурс (к таковой причисляют 50 из 130 единиц электротранспорта на балансе МУП «УРТ»).

Состояние прибывших троллейбусов власти оценивают как хорошее. Перед выходом на линии им предстоит техническое обслуживание. Вторую партию московских машин ожидают 4 января.

Фото: admrzn.ru

ИСТОЧНИК KP.RU