Появились фото первых прибывших в Рязань московских троллейбусов
В одно из депо города Рязани прибыло пять троллейбусов из Москвы. Все они какое-то время обслуживали столичные маршруты, но, по словам чиновников, половина из них находится в «идеальном состоянии».
- Остальные в любом случае новее имеющихся, - заявлял в ноябре начальник управления транспорта горадминистрации Андрей Михно.
Фотографии старой-новой техники опубликованы в сообществе «Спасем и сохраним троллейбус города Рязани». Они сопровождаются комментарием «Вот оно, новогоднее чудо!».
Как ранее писала «Комсомолка», всего из Москвы перегонят 78 единиц электротранспорта.
vk.com/trolleybusrzn62
ИСТОЧНИК KP.RU