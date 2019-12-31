2019-12-31T10:03:08+03:00
Общество

Появились фото первых прибывших в Рязань московских троллейбусов

В объектив попали пять «рогатых», притом всего их хотят перегнать 78
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: vk.com/trolleybusrzn62Фото: vk.com/trolleybusrzn62
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В одно из депо города Рязани прибыло пять троллейбусов из Москвы. Все они какое-то время обслуживали столичные маршруты, но, по словам чиновников, половина из них находится в «идеальном состоянии».

- Остальные в любом случае новее имеющихся, - заявлял в ноябре начальник управления транспорта горадминистрации Андрей Михно.

Фотографии старой-новой техники опубликованы в сообществе «Спасем и сохраним троллейбус города Рязани». Они сопровождаются комментарием «Вот оно, новогоднее чудо!».

Как ранее писала «Комсомолка», всего из Москвы перегонят 78 единиц электротранспорта.

vk.com/trolleybusrzn62

vk.com/trolleybusrzn62

ИСТОЧНИК KP.RU

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