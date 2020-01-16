2020-01-16T21:26:26+03:00
Экономика

Инфраструктуру для аэропорта под Рязанью создадут в 2021 году

Губернатор заявил, что проект стоимостью $1 млрд намерена реализовать некая китайская компания
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Инфраструктуру для создания аэропорта Протасово на базе существующего аэродрома под Рязанью областные власти планируют подготовить в 2021 году. Первый шаг – обеспечить будущий авиаузел необходимой энергией, заявил ТАСС губернатор Николай Любимов:

- К концу 2020 года уже мы сможем построить основные инженерные коммуникации, в 2021-м - газ и в 2021-2022 годах - подъездные пути, железную дорогу, и, соответственно, за это же время внутриплощадочные сети и дороги.

При этом глава региона отметил, что сама площадка с инженерными коммуникациями должна быть готова именно в 2021-м. По его словам, реализацией проекта стоимостью около $1 млрд займется некая китайская компания, с которой имеется предварительное соглашение. В планах: расширение взлетно-посадочной полосы, строительство терминалов, а также инфраструктуры портового, железнодорожного и автомобильного сообщения.

Кроме того, Любимов рассказал об интересе к аэропорту крупных компаний – как отечественных, так и зарубежных.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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