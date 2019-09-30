2019-09-30T08:12:15+03:00
Общество

В Рязани спроектировали терминал аэропорта «Протасово»

Региональные власти продолжают диалог с инвесторами по привлечению финансирования на развитие объекта
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Фото: Рязань Team.Фото: Рязань Team.
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Выпускники одного из рязанских вузов в своей дипломной работе спроектировали аэропорт «Протасово», сообщает «Рязань Team».

— Практически во всех крупных городах есть региональные, а в некоторых и международные аэропорты, — говорит один из авторов проекта Наталья Васькина. — Наш город довольно большой. Если у нас есть аэродром, то почему бы не сделать и аэропорт. Это бы разгрузило московский авиаузел и привлекло в Рязань еще больше туристов.

По словам директора ГБУ «Областной аэропорт «Протасово»» Виктора Звездочкина, сейчас само предприятие действует на базе бывшего военного аэродрома. Часть помещений, которые перешли от минобороны приведены в порядок, организованы аэропортовые службы.

— Самое основное, что нужно сделать, это восстановить и удлинить взлетно-посадочную полосу для безопасного приема воздушных судов. Тех, которые обеспечат потребности граждан при перемещении по стране, а возможно, и за рубежом, — отметил Звездочкин. — Что касается проекта, то он не охватывает весь аэропорт. Там мы видим только сам терминал со всеми службами и прилегающую территорию. Но там еще очень много технических требований, которые невозможно отразить в дипломной работе, это уже чисто авиационные нюансы.

Как отметил Виктор Звездочкин, в настоящее время ведутся переговоры с различными инвесторами по привлечения финансирования на дальнейшее развитие аэропорта. — Потенциал есть. Как следствие, будет создана своя воздушна гавань, которая позволит перемещаться людям по всей России, — заключил директор.

Проект аэропорта Протасово.Источник видео: Рязань Team

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ИСТОЧНИК KP.RU

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