Появились фотографии с места страшного массового ДТП под Рязанью

11 Янв. 2020 2020-01-11T12:16:54+03:00

Полиция рассказала подробности аварии, в которой машины буквально разворотило от силы удара

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В УМВД России по Рязанской области рассказали подробности страшного массового ДТП, которое произошло вечером 10 января в Рыбновском районе.

По данным полиции, на 167-м километре трассы М-5 автомобиль Mazda 3, за рулем которого находился 26-летний житель Саратовской области, столкнулся с KIA Rio и Hyundai Solaris.

Фото: УМВД России по Рязанской области.

В результате дорожного происшествия с многочисленными травмами различной степени тяжести госпитализированы: 39-летний водитель KIA Rio – житель Рыбновского района, 33-летняя водитель Hyundai – жительница Московской области, и трое ее пассажиров, в том числе – 13-летняя девочка.

По данному факту полиция проводит проверку, чтобы установить все обстоятельства случившегося.

Фото: УМВД России по Рязанской области.

Напомним, сразу после аварии (смотрим видео) появилась информация как минимум об одном погибшем. Но полиция и очевидцы последствий ДТП ее тут же опровергли.

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ИСТОЧНИК KP.RU