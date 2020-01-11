Появились фотографии с места страшного массового ДТП под Рязанью
В УМВД России по Рязанской области рассказали подробности страшного массового ДТП, которое произошло вечером 10 января в Рыбновском районе.
По данным полиции, на 167-м километре трассы М-5 автомобиль Mazda 3, за рулем которого находился 26-летний житель Саратовской области, столкнулся с KIA Rio и Hyundai Solaris.
Фото: УМВД России по Рязанской области.
В результате дорожного происшествия с многочисленными травмами различной степени тяжести госпитализированы: 39-летний водитель KIA Rio – житель Рыбновского района, 33-летняя водитель Hyundai – жительница Московской области, и трое ее пассажиров, в том числе – 13-летняя девочка.
По данному факту полиция проводит проверку, чтобы установить все обстоятельства случившегося.
Фото: УМВД России по Рязанской области.
Напомним, сразу после аварии (смотрим видео) появилась информация как минимум об одном погибшем. Но полиция и очевидцы последствий ДТП ее тут же опровергли.
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ИСТОЧНИК KP.RU