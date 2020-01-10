Под Рязанью произошло страшное массовое ДТП – машины разворотило
Вечером 10 января на трассе М-5 между селом Высокое и поворотом на Рыбное произошло страшное массовое ДТП. Об этом сообщается в группе «Подслушано у водителей Рязани».
По словам одного из очевидцев последствий аварии, столкнулись три иномарки. Судя по фотографиям с места ДТП, одну из машин буквально разворотило от удара.
Что касается пострадавших, то, по предварительным данным, один человек погиб. Хотя очевидцы утверждают, что сразу после аварии – все участники дорожного происшествия были живы.
— Может, до больницы кто не доехал, но на месте все были живы, — сообщил один из проезжавших мимо водителей.
Официальный комментарий по факту ДТП оперативно получить не удалось, но в ближайшее время мы обязательно расскажем подробности аварии в Рыбновском районе.
СРОЧНО!
Поступила официальная информация о пострадавших в ДТП в Рыбновском районе. Полиция сообщает о пяти участниках страшной аварии (читать подробнее).
Страшное ДТП в Рыбновском районе.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
На самом проблемном перекрестке в Горроще произошло жесткое ДТП
Легковой автомобиль на скорости сбил дорожный знак на дороге, по которой дети ходят в школу (подробнее).
В ДТП в Чучковском районе погиб пассажир пьяного лихача
«Лада», в которой было четыре человека, врезалась в ограждение моста (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (4912) 95-78-87
Почта: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции»
Или пишите нам «ВКонтакте».
ИСТОЧНИК KP.RU