Под Рязанью произошло страшное массовое ДТП – машины разворотило

10 Янв. 2020 2020-01-10T23:05:53+03:00

На трассе в Рыбновском районе столкнулись три иномарки. Очевидцы говорят, как минимум, об одном погибшем [видео]

Изменить размер текста: A A

Вечером 10 января на трассе М-5 между селом Высокое и поворотом на Рыбное произошло страшное массовое ДТП. Об этом сообщается в группе «Подслушано у водителей Рязани».

По словам одного из очевидцев последствий аварии, столкнулись три иномарки. Судя по фотографиям с места ДТП, одну из машин буквально разворотило от удара.

Что касается пострадавших, то, по предварительным данным, один человек погиб. Хотя очевидцы утверждают, что сразу после аварии – все участники дорожного происшествия были живы.

— Может, до больницы кто не доехал, но на месте все были живы, — сообщил один из проезжавших мимо водителей.

Официальный комментарий по факту ДТП оперативно получить не удалось, но в ближайшее время мы обязательно расскажем подробности аварии в Рыбновском районе.

СРОЧНО!

Поступила официальная информация о пострадавших в ДТП в Рыбновском районе. Полиция сообщает о пяти участниках страшной аварии (читать подробнее).

Страшное ДТП в Рыбновском районе.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

На самом проблемном перекрестке в Горроще произошло жесткое ДТП

Легковой автомобиль на скорости сбил дорожный знак на дороге, по которой дети ходят в школу (подробнее).

В ДТП в Чучковском районе погиб пассажир пьяного лихача

«Лада», в которой было четыре человека, врезалась в ограждение моста (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (4912) 95-78-87

Почта: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции»

Или пишите нам «ВКонтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU