2020-01-10T23:05:53+03:00
Происшествия

Под Рязанью произошло страшное массовое ДТП – машины разворотило

На трассе в Рыбновском районе столкнулись три иномарки. Очевидцы говорят, как минимум, об одном погибшем [видео]
Яков РЫКОВ
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Фото: Мехродж Гайбулоев | https://vk.com/voditelrzn62Фото: Мехродж Гайбулоев | https://vk.com/voditelrzn62
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Вечером 10 января на трассе М-5 между селом Высокое и поворотом на Рыбное произошло страшное массовое ДТП. Об этом сообщается в группе «Подслушано у водителей Рязани».

По словам одного из очевидцев последствий аварии, столкнулись три иномарки. Судя по фотографиям с места ДТП, одну из машин буквально разворотило от удара.

Что касается пострадавших, то, по предварительным данным, один человек погиб. Хотя очевидцы утверждают, что сразу после аварии – все участники дорожного происшествия были живы.

— Может, до больницы кто не доехал, но на месте все были живы, — сообщил один из проезжавших мимо водителей.

Официальный комментарий по факту ДТП оперативно получить не удалось, но в ближайшее время мы обязательно расскажем подробности аварии в Рыбновском районе.

СРОЧНО!

Поступила официальная информация о пострадавших в ДТП в Рыбновском районе. Полиция сообщает о пяти участниках страшной аварии (читать подробнее).

Страшное ДТП в Рыбновском районе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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