2020-01-08T18:58:20+03:00
Происшествия

В ДТП в Чучковском районе погиб пассажир пьяного лихача

«Лада Веста» протаранила металлическое ограждение моста
Антон КОНОВАЛОВ
Поделиться:
Фото: ryazpressa.ruФото: ryazpressa.ru
Изменить размер текста:

Глубокой ночью 7 января на дороге Чучково – Остро-Пластиково в Рязанской области «Лада Веста» протаранила металлическое ограждение моста. Как сообщает издательство «Пресса» со ссылкой на местный отдел ГИБДД, 20-летний парень превысил скорость и не справился с управлением.

В результате аварии пассажир 1998 года рождения погиб, а двух пассажирок госпитализировали в Шиловскую ЦРБ с серьезными травмами. Сам водитель, похоже, пострадал меньше остальных: получил ушибы мягких тканей головы и перелом предплечья.

По предварительным данным, молодой человек сел за руль не своего автомобиля и был при этом пьян. Судя по прежним штрафам, ПДД он пренебрегал неоднократно.

Фото: ryazpressa.ru

Фото: ryazpressa.ru

Фото: ryazpressa.ru

Фото: ryazpressa.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В ДТП в Чучковском районе погиб пассажир пьяного лихача
«Зимние дни джаза в Рязани» продолжит «Мандариновый джем-сейшн»
В Шацке хулиганы сломали коляску многодетной матери
В Константинове свел счеты с жизнью житель Твери
Появилось видео жесткого ДТП на проезде Яблочкова
На М5 под Рязанью арматура из-под фуры отлетела в легковушку
Два человека пострадали в ДТП на проезде Яблочкова
В Рязанской области проиндексировали региональный маткапитал
Готовьте деньги: в Касимове резко подорожает плата за проезд
Крыса устроила короткое замыкание в рязанской многоэтажке
В первую неделю года подавляющее большинство заболевших ОРВИ – дети
В Рязани из окна восьмого этажа выпал мужчина
Погода не собирается ни радовать рязанцев, ни огорчать
В рамках фестиваля «Зимние дни джаза» в Рязани пройдут бесплатные концерты
Первый новорожденный в этом году рязанец появился на свет после ДТП
Полицейские закрыли в Рязани еще один наркопритон и просят сообщать о других