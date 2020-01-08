В ДТП в Чучковском районе погиб пассажир пьяного лихача
Глубокой ночью 7 января на дороге Чучково – Остро-Пластиково в Рязанской области «Лада Веста» протаранила металлическое ограждение моста. Как сообщает издательство «Пресса» со ссылкой на местный отдел ГИБДД, 20-летний парень превысил скорость и не справился с управлением.
В результате аварии пассажир 1998 года рождения погиб, а двух пассажирок госпитализировали в Шиловскую ЦРБ с серьезными травмами. Сам водитель, похоже, пострадал меньше остальных: получил ушибы мягких тканей головы и перелом предплечья.
По предварительным данным, молодой человек сел за руль не своего автомобиля и был при этом пьян. Судя по прежним штрафам, ПДД он пренебрегал неоднократно.
Фото: ryazpressa.ru
Фото: ryazpressa.ru
ИСТОЧНИК KP.RU