В ДТП в Чучковском районе погиб пассажир пьяного лихача

8 Янв. 2020 2020-01-08T18:58:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Глубокой ночью 7 января на дороге Чучково – Остро-Пластиково в Рязанской области «Лада Веста» протаранила металлическое ограждение моста. Как сообщает издательство «Пресса» со ссылкой на местный отдел ГИБДД, 20-летний парень превысил скорость и не справился с управлением.

В результате аварии пассажир 1998 года рождения погиб, а двух пассажирок госпитализировали в Шиловскую ЦРБ с серьезными травмами. Сам водитель, похоже, пострадал меньше остальных: получил ушибы мягких тканей головы и перелом предплечья.

По предварительным данным, молодой человек сел за руль не своего автомобиля и был при этом пьян. Судя по прежним штрафам, ПДД он пренебрегал неоднократно.

Фото: ryazpressa.ru

Фото: ryazpressa.ru

ИСТОЧНИК KP.RU