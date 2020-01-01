На самом проблемном перекрестке в Горроще произошло жесткое ДТП
1 января на перекрестке улиц Гоголя и Толстого произошло дорожно-транспортное происшествие, сообщается в паблике «Новости Рязани ВКонтакте».
Как сообщил на видео очевидец последствий аварии, легковой автомобиль на скорости снес знак пешеходного перехода.
По словам местных жителей, на этом участке часто случаются аварии, и крайне необходимо установить либо светофоры, либо «лежачих полицейских», так рядом находится школа №37.
Отметим, что автор ролика обратился через соцсети к главе администрации Рязани Елене Сорокиной с просьбой, решить этот вопрос.
ДТП в Горроще.Автор видео: Максим Ушаков
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ИСТОЧНИК KP.RU