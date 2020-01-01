2020-01-01T16:27:16+03:00
Происшествия

На самом проблемном перекрестке в Горроще произошло жесткое ДТП

Легковой автомобиль на скорости сбил дорожный знак на дороге, по которой дети ходят в школу
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Фото: Максим Ушаков.Фото: Максим Ушаков.
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1 января на перекрестке улиц Гоголя и Толстого произошло дорожно-транспортное происшествие, сообщается в паблике «Новости Рязани ВКонтакте».

Как сообщил на видео очевидец последствий аварии, легковой автомобиль на скорости снес знак пешеходного перехода.

По словам местных жителей, на этом участке часто случаются аварии, и крайне необходимо установить либо светофоры, либо «лежачих полицейских», так рядом находится школа №37.

Отметим, что автор ролика обратился через соцсети к главе администрации Рязани Елене Сорокиной с просьбой, решить этот вопрос.

ДТП в Горроще.Автор видео: Максим Ушаков

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ИСТОЧНИК KP.RU

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