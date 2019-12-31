2019-12-31T22:56:20+03:00
Происшествия

На трассе в Касимовском районе рейсовый автобус попал серьезное ДТП

Подробности дорожного происшествия уточняются, сведений о пострадавших пока нет
Яков РЫКОВ
Поделиться:
Фото: "Типичный Касимов".Фото: "Типичный Касимов".
Изменить размер текста:

Вечером 31 декабря на одной из автодорог в Касимовском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. Судя по видео, которые выложили в группе «Типичный Касимов», рейсовый автобус №2 (табличка с цифрой на борту) вылет с дороги в кювет.

Рядом с автобусом остановили машины, вероятно, чтобы предложить помощь.

К настоящему времени подробности ДТП уточняются, сведений о пострадавших нет.

Напомним, вечером 30 декабря на трассе в Александро-Невском районе погибли два человека. Три человека, в том числе – двое детей, госпитализированы. Причина аварии — невнимательность одного из водителей и снежная трасса (читать подробнее).

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

В центре Новомичуринска произошло массовое жесткое ДТП

На перекрестке на большой скорости столкнулись три иномарки (подробнее).

На окружной дороге в Рязани произошло лобовое ДТП

Момент аварии на окраине города попал на камеру видеорегистратора. Смотрим, как так получилось (подробнее).

На улице Горького в Рязани легковушка сбила ребенка

Девочка играла недалеко от дороги и попала под колеса. Пострадавшей оказали медицинскую помощь (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24