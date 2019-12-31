На трассе в Касимовском районе рейсовый автобус попал серьезное ДТП
Вечером 31 декабря на одной из автодорог в Касимовском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. Судя по видео, которые выложили в группе «Типичный Касимов», рейсовый автобус №2 (табличка с цифрой на борту) вылет с дороги в кювет.
Рядом с автобусом остановили машины, вероятно, чтобы предложить помощь.
К настоящему времени подробности ДТП уточняются, сведений о пострадавших нет.
Напомним, вечером 30 декабря на трассе в Александро-Невском районе погибли два человека. Три человека, в том числе – двое детей, госпитализированы. Причина аварии — невнимательность одного из водителей и снежная трасса (читать подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU