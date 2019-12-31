На трассе в Касимовском районе рейсовый автобус попал серьезное ДТП

31 Дек. 22:54 2019-12-31T22:56:20+03:00

Подробности дорожного происшествия уточняются, сведений о пострадавших пока нет

Изменить размер текста: A A

Вечером 31 декабря на одной из автодорог в Касимовском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. Судя по видео, которые выложили в группе «Типичный Касимов», рейсовый автобус №2 (табличка с цифрой на борту) вылет с дороги в кювет.

Рядом с автобусом остановили машины, вероятно, чтобы предложить помощь.

К настоящему времени подробности ДТП уточняются, сведений о пострадавших нет.

Напомним, вечером 30 декабря на трассе в Александро-Невском районе погибли два человека. Три человека, в том числе – двое детей, госпитализированы. Причина аварии — невнимательность одного из водителей и снежная трасса (читать подробнее).

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

В центре Новомичуринска произошло массовое жесткое ДТП

На перекрестке на большой скорости столкнулись три иномарки (подробнее).

На окружной дороге в Рязани произошло лобовое ДТП

Момент аварии на окраине города попал на камеру видеорегистратора. Смотрим, как так получилось (подробнее).

На улице Горького в Рязани легковушка сбила ребенка

Девочка играла недалеко от дороги и попала под колеса. Пострадавшей оказали медицинскую помощь (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU