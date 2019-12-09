2019-12-09T10:42:11+03:00
Происшествия

На окружной дороге в Рязани произошло лобовое ДТП

Момент аварии на окраине города попал на камеру видеорегистратора
Яков РЫКОВ
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Фото: Александр Шилин | YouTube.Фото: Александр Шилин | YouTube.
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Рано утром 9 декабря на окружной дороге в Рязани произошло дорожно-транспортное происшествие. Видео с моментом столкновения разместил на своем канале в YouTube рязанец Александр Шилин.

Судя по кадрам, прямо на перекрестке лоб в лоб столкнулись два легковых автомобиля.

В описании к видео указано, что ДТП произошло в 06:56.

По предварительным данным в аварии никто из людей серьезно не пострадал.

Официальной информации по факту ДТП к настоящему времени не поступало. Подробности происшествия уточняются.

ДТП на Окружной в Рязани.На перекрестке столкнулись лоб в лоб два авто

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ИСТОЧНИК KP.RU

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