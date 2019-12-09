На окружной дороге в Рязани произошло лобовое ДТП
Рано утром 9 декабря на окружной дороге в Рязани произошло дорожно-транспортное происшествие. Видео с моментом столкновения разместил на своем канале в YouTube рязанец Александр Шилин.
Судя по кадрам, прямо на перекрестке лоб в лоб столкнулись два легковых автомобиля.
В описании к видео указано, что ДТП произошло в 06:56.
По предварительным данным в аварии никто из людей серьезно не пострадал.
Официальной информации по факту ДТП к настоящему времени не поступало. Подробности происшествия уточняются.
ДТП на Окружной в Рязани.На перекрестке столкнулись лоб в лоб два авто
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ИСТОЧНИК KP.RU