2019-12-09T07:21:08+03:00
Происшествия

На улице Горького в Рязани легковушка сбила ребенка

Девочка играла недалеко от дороги и попала под колеса. Ей оказали медицинскую помощь
Яков РЫКОВ
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На улице Горького в центре Рязани легковушка сбила ребенка.На улице Горького в центре Рязани легковушка сбила ребенка.Фото: Артем КИЛЬКИН
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8 декабря около 17:30 в центре города произошло дорожно-транспортное происшествие, сообщается в группе «Подслушано у водителей в Рязани». По предварительным данным, возле дороги на улице Горького играли несколько детей, когда одна из девочек попала под машину.

ДТП произошло в нескольких десятках метрах от перекрестка улиц Есенина и Горькового.

«Было темно, а дети вроде бы как игрались», — говорится в сообщении очевидца происшествия.

К настоящему времени официальной информации о ДТП не поступало. Подробности уточняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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