На улице Горького в Рязани легковушка сбила ребенка
8 декабря около 17:30 в центре города произошло дорожно-транспортное происшествие, сообщается в группе «Подслушано у водителей в Рязани». По предварительным данным, возле дороги на улице Горького играли несколько детей, когда одна из девочек попала под машину.
ДТП произошло в нескольких десятках метрах от перекрестка улиц Есенина и Горькового.
«Было темно, а дети вроде бы как игрались», — говорится в сообщении очевидца происшествия.
К настоящему времени официальной информации о ДТП не поступало. Подробности уточняются.
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ИСТОЧНИК KP.RU