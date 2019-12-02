Под Рязанью девушка на Nissan жестко протаранила кроссовер BMW
Вечером 1 декабря на улице Центральной села Дядького Рязанского района произошло дорожно-транспортное происшествие, сообщает региональное управление ГИБДД.
Фото: УМВД России по Рязанской области.
По предварительным данным, 22-летняя девушка за рулем автомобиля Nissan Qashqai не справилась с управлением и врезалась в кроссовер BMW X1.
Фото: УМВД России по Рязанской области.
В результате ДТП водители, а также 30-летний пассажир Nissan и двухлетняя пассажирка BMW доставлены в медицинское учреждение.
Фото: УМВД России по Рязанской области.
По факту происшествия полиция проводит проверку, все обстоятельства уточняются.
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ИСТОЧНИК KP.RU