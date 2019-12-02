2019-12-02T10:20:23+03:00
Происшествия

Под Рязанью девушка на Nissan жестко протаранила кроссовер BMW

В результате ДТП пострадали несколько человек. В том числе – двухлетняя девочка
Яков РЫКОВ
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Фото: УМВД России по Рязанской области.Фото: УМВД России по Рязанской области.
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Вечером 1 декабря на улице Центральной села Дядького Рязанского района произошло дорожно-транспортное происшествие, сообщает региональное управление ГИБДД.

Фото: УМВД России по Рязанской области.

Фото: УМВД России по Рязанской области.

По предварительным данным, 22-летняя девушка за рулем автомобиля Nissan Qashqai не справилась с управлением и врезалась в кроссовер BMW X1.

Фото: УМВД России по Рязанской области.

Фото: УМВД России по Рязанской области.

В результате ДТП водители, а также 30-летний пассажир Nissan и двухлетняя пассажирка BMW доставлены в медицинское учреждение.

Фото: УМВД России по Рязанской области.

Фото: УМВД России по Рязанской области.

По факту происшествия полиция проводит проверку, все обстоятельства уточняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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