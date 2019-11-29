Рязанская область не сможет в этом году снизить число смертей в ДТП

СЕГОДНЯ 11:25 2019-11-29T11:27:39+03:00

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Десять регионов России, в том числе и Рязанская область, не смогут в 2019 году достичь целевых показателей снижения смертности в результате ДТП, сообщает ТАСС со ссылкой на замначальника главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Олега Понарьина.

— На сегодняшний момент с прискорбием мы должны сказать, что в десяти субъектах России не смогут достичь целевых показателей, — заявил Понарьин и перечислил отстающие регионы. — Это Калмыкия, Мордовия, Карачаево-Черкессия, Чечня, Приморский край, Хабаровский край, Амурская, Тамбовская и Рязанская области.

По его словам, это связано с недостаточно проработанными региональными проектами по повышению безопасности дорожного движения, в том числе в рамках федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства».

— Возможно, 2019 год был новым для этих регионов, они не смогли вовремя сориентироваться в объемах финансирования этих мероприятий, в их реализации. Наша задача - уже с начала следующего года помочь им максимально раскрутиться по всем важнейшим направлениям и дорожного хозяйства, и безопасности, и организации дорожного движения, — отметил замначальника главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России.

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ИСТОЧНИК KP.RU