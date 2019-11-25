В Приокском рязанец на легковушке на скорости протаранил дерево
Днем 24 ноября в микрорайоне Приокский произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщается в группе «Подслушано у водителей Рязани».
Судя по выложенным фотографиям, «Жигули» 14-ой модели на скорости влетел в дерево на обочине дороги у дома №42/18 по улице Октябрьской.
По предварительным данным в результате происшествия травмы получили два человека.
В настоящее время полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства случившегося.
Официальной информации по данному ДТП к настоящему времени не поступало.
Подробности уточняются.
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ИСТОЧНИК KP.RU