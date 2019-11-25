2019-11-25T07:47:15+03:00
Происшествия

В Приокском рязанец на легковушке на скорости протаранил дерево

В результате ДТП пострадали два человека. Полиция выясняет все обстоятельства случившегося
Яков РЫКОВ
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Фото: Елена ГАЛЫБИНА | https://vk.com/voditelrzn62Фото: Елена ГАЛЫБИНА | https://vk.com/voditelrzn62
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Днем 24 ноября в микрорайоне Приокский произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщается в группе «Подслушано у водителей Рязани».

Судя по выложенным фотографиям, «Жигули» 14-ой модели на скорости влетел в дерево на обочине дороги у дома №42/18 по улице Октябрьской.

По предварительным данным в результате происшествия травмы получили два человека.

В настоящее время полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства случившегося.

Официальной информации по данному ДТП к настоящему времени не поступало.

Подробности уточняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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