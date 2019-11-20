Все по ГОСТу: шумовую разметку под Рязанью менять не будут

СЕГОДНЯ 07:11 2019-11-20T07:11:30+03:00

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Жалобы на новую шумовую разметку между поселками Поляны и Варские – необоснованны. Об этом заявил «Рязанскому формату» начальник отделения дорожного надзора регионального управления ГИБДД Василий Дягилев.

— Шумовые полосы сделаны по ГОСТу, мы их даже чуть-чуть занизили. Планировалось, что они будут 2,5 см, но так как мы сами являемся участниками дорожного движения, отнеслись с пониманием, и сделали всего 2 см. Но хочу напомнить, что на данном участке дороги скорость движения не может превышать 50 км/час. Эти полосы нанесли для того, чтобы водители снизили скорость до установленного ограничения.

Напомним, шумовую полосу разместили в Рязанском районе в конце октября. Но не все автомобилисты были рады такому нововведению. По их словам, когда машина попадает на такие полосы, подвеска начинает вибрировать и создавать на кузове ощутимую тряску, что очень сильно бьет по подвеске (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU