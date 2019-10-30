Просыпайся! Под Рязанью для автомобилистов сделали шумовую разметку

СЕГОДНЯ 21:59 2019-10-30T22:01:42+03:00

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На перекрестке между поселками Поляны и Варские Рязанского района появилась новая разметка — шумовая, сообщает телеканал «Город». Внешне разметка выглядит, как несколько маленьких «лежачих полицейских» белого цвета.

Когда машина попадает на такие полосы, подвеска начинает вибрировать и создавать на кузове ощутимую тряску. Она-то и предупреждает водителя о приближающемся опасном участке дороги. Но не все автовладельцы ею довольны, считая, что для машины это плохо.

— Если едешь на скорости и засыпаешь, то – да, сразу проснешься. В этом плане помогает. А так, очень сильно бьет по подвеске, — сказал один из водителей.

Шумовая разметка под Рязанью.Сделали ее между поселками Поляны и Варские

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ИСТОЧНИК KP.RU