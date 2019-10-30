2019-10-30T22:01:42+03:00
Общество

Просыпайся! Под Рязанью для автомобилистов сделали шумовую разметку

Несколько «лежачих полицейских» предупредят водителя о приближающемся опасном участке дороги [видео]
Яков РЫКОВ
Поделиться:
Фото: телеканал "Город".Фото: телеканал "Город".
Изменить размер текста:

На перекрестке между поселками Поляны и Варские Рязанского района появилась новая разметка — шумовая, сообщает телеканал «Город». Внешне разметка выглядит, как несколько маленьких «лежачих полицейских» белого цвета.

Когда машина попадает на такие полосы, подвеска начинает вибрировать и создавать на кузове ощутимую тряску. Она-то и предупреждает водителя о приближающемся опасном участке дороги. Но не все автовладельцы ею довольны, считая, что для машины это плохо.

— Если едешь на скорости и засыпаешь, то – да, сразу проснешься. В этом плане помогает. А так, очень сильно бьет по подвеске, — сказал один из водителей.

Шумовая разметка под Рязанью.Сделали ее между поселками Поляны и Варские

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Власти Рязани наконец определились с пилотными участками для выделенной полосы

Теперь будут моделировать ситуации и разрабатывать проекты – менять придется многое, включая разметку и работу светофоров (подробнее).

Минтранс: Водители обязаны соблюдать вафельную разметку на Первомайском проспекте

Пока она нанесена в качестве эксперимента, но от ПДД рязанских водителей никто не освобождал... (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Бабы для Забавы. В Рязани назвали главных персонажей новогодней столицы
Деревню Требухино под Рязанью облюбовало для прогулок стадо кабанов
Из выездной серии ХК «Рязань» привез ровно половину очков
В ближайшие дни изменится режим работы почтовых отделений
Владелица Jaguar требует с рязанского поселка больше 1 млн. рублей
В 16 школах и 19 детсадах Рязани нашли нарушения пожарной безопасности
МЧС: На Рязанскую область надвигается метель
Владыка Марк о Хэллоуине: Представьте, что ваш ребенок дружит с насильником
Умилившая рязанцев косуля могла забрести в город в поисках самца
Работники транспортного цеха РНПК отмечены региональными наградами
Трактором прошлись. Рязанская учительница побывала на «Модном приговоре»
Под Рязанью снова отравили реку Раку
Рязанские чиновники составили план по ликвидации спортшколы «Комета»
Владимир Путин достойно оценил заслуги рязанской учительницы
Росстат отнес Рязанскую область к регионам с некачественными дорогами
Больница в рязанском райцентре получила аппарат УЗИ за 8,3 млн.
Подозреваемых в жестоком убийстве сасовца задержали
Фигурантам дела о детском городке в Лесопарке хотят продлить арест
В рязанской филармонии выступит Вера Брежнева
Кроссовер Audi на улице Черновицкой протаранил ограждение
Официально: министерство экономики возглавил Андрей Ворфоломеев