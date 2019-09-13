2019-09-13T12:59:16+03:00
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Власти Рязани определились с пилотными участками для выделенной полосы

Теперь будут моделировать ситуации, и разрабатывать проекты – менять придется многое, включая разметку и работу светофоров
Мария БЛИНОВА
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Карман для обычного транспорта, желающего повернуть направо, местами будет сделать ой как непросто - места мало.Карман для обычного транспорта, желающего повернуть направо, местами будет сделать ой как непросто - места мало.
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В администрации Рязани снова обсудили давнишний вопрос о создании выделенных полос для общественного транспорта. Помимо высокопоставленных чиновников облправительства и горадминистрации, в разговоре приняли участие сотрудники региональных УГИБДД, минтранса и предприятий, занимающихся развитием транспортных систем, сообщает пресс-служба администрации.

Обсуждение-обсуждением, но за реальную работу в этом направлении власти, похоже, на этот раз решили действительно взяться. Даже определились с пилотными участками: это практически весь Первомайский проспект – от путепровода на Вокзальной до площади Ленина, и большой отрезок на Московском шоссе – от остановки «Таможня» до «Барса на Московском».

Но сначала проведут транспортное моделирование и разработают проекты организации будущего движения – с учетом расположения знаков, измененной работы светофоров и новой дорожной разметки.

Последняя, кстати, может стать самой большой проблемой при введении выделенки: еще 5 лет назад рязанская «Комсомолка» с помощью экспертов подробно изучила этот вопрос.

ИСТОЧНИК KP.RU

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