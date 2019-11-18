Из-за ДТП на трассе в Скопинском районе два автомобиля вылетели в кювет
Утром 15 ноября в Скопинском районе на автодороге Рязань — Пронск — Скопин 18-летняя местная жительница за рулем автомобиля «Лада Приора» на скорости врезалась в Peugeot Boxer. От удара оба автомобиля вылетели в кювет и перевернулись.
Фото: УМВД России по Рязанской области.
В результате ДТП 44-летняя пассажирка иномарки получила травмы.
По предварительным данным, девушка на «Ладе» не выбрала безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля.
Полиция проводит проверку.
Фото: УМВД России по Рязанской области.
Всего за минувшие пятницу и выходные на дорогах Рязанской области зарегистрировано восемь дорожно-транспортных происшествий, в результате которых один человек погиб и 11 человек получили травмы.
Фото: УМВД России по Рязанской области.
Инспекторы ДПС выявили 8020 нарушений Правил дорожного движения и задержали 20 пьяных водителей.
Кроме того, на территории Рязанской области выявлено 11 нарушений ПДД водителями автобусов и 97 пешеходов-нарушителей.
Фото: УМВД России по Рязанской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU