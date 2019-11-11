2019-11-11T11:30:08+03:00
Происшествия

В ДТП на рязанской дороге пострадали два маленьких ребенка

В машину, в которой они ехали, сзади влетела легковушка
Мария БЛИНОВА
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Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
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В минувшее воскресенье, 10 ноября, в Михайловском районе произошло ДТП, сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по Рязанской области. Авария случилась на 210 км дороги Р-22 «Каспий» около 3 часов дня.

41-летний житель Московской области на легковушке Škoda Octavia, по предварительной информации, не выдержал дистанцию и врезался в Mitsubishi Pajero, за рулем которого был 32-летний мужчина из Волгоградской области.

В результате в Mitsubishi пострадали три пассажира : в возрасте 3, 6 и 30 лет. Все они обращались за помощью медиков, госпитализации не потребовалось.

У Škoda серьезные механические повреждения.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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