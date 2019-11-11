В субботу молодого рязанца насмерть сбил микроавтобус

СЕГОДНЯ 11:12 2019-11-11T11:13:11+03:00

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В минувшую субботу, 9 ноября, в Спасском районе произошло смертельное ДТП, сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по Рязанской области. Авария случилась около пяти вечера на 240 километре федеральной автодороги М5 «Урал».

48-летний житель нашего региона на автомобиле Fiat Ducato сбил 32-летнего рязанца. По предварительной информации, молодой мужчина переходил проезжую часть вне пешеходного перехода. От удара микроавтобуса он погиб.

Проводится проверка, все обстоятельства смертельного ДТП уточняются.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU