В субботу молодого рязанца насмерть сбил микроавтобус
В минувшую субботу, 9 ноября, в Спасском районе произошло смертельное ДТП, сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по Рязанской области. Авария случилась около пяти вечера на 240 километре федеральной автодороги М5 «Урал».
48-летний житель нашего региона на автомобиле Fiat Ducato сбил 32-летнего рязанца. По предварительной информации, молодой мужчина переходил проезжую часть вне пешеходного перехода. От удара микроавтобуса он погиб.
Проводится проверка, все обстоятельства смертельного ДТП уточняются.
Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU