Подробности страшного ДТП на Спортивной: погиб пассажир ВАЗ-2107
15 ноября в ДТП на улице Спортивной погиб 26-летний пассажир ВАЗ-2107. В 7.15 у дома 12 «г» в отечественный автомобиль врезался Peugeot 408.
По предварительной информации, аварию спровоцировал водитель иномарки, 47-летний рязанец, который, двигаясь со стороны улицы Семашко, не справился с управлением.
Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе областного УГИББД УМВД, водителя «семерки», жителя областного центра 49 лет, госпитализировали.
Проверка по факту ДТП продолжается, обстоятельства уточняются.
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ИСТОЧНИК KP.RU