Подробности страшного ДТП на Спортивной: погиб пассажир ВАЗ-2107

15 Нояб. 11:39 2019-11-15T11:39:33+03:00

По предварительной информации, водитель Peugeot не справился с управлением

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15 ноября в ДТП на улице Спортивной погиб 26-летний пассажир ВАЗ-2107. В 7.15 у дома 12 «г» в отечественный автомобиль врезался Peugeot 408.

По предварительной информации, аварию спровоцировал водитель иномарки, 47-летний рязанец, который, двигаясь со стороны улицы Семашко, не справился с управлением.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе областного УГИББД УМВД, водителя «семерки», жителя областного центра 49 лет, госпитализировали.

Проверка по факту ДТП продолжается, обстоятельства уточняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU