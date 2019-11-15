2019-11-15T11:19:59+03:00
Происшествия

Под Рязанью женщина на иномарке врезалась в бензовоз

Грузовик после удара съехал в кювет
Роман ДОРОФЕЕВ
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Фото с места ДТП.Фото с места ДТП.
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В четверг, 14 ноября, примерно в 9.10 в Рязанском районе на автодороге РязаньРяжск произошло серьезное ДТП. По предварительным данным, автоаварию спровоцировала 51-летняя рязанка. Женщина двигалась на автомобиле Volkswagen Golf со стороны областного центра, не справилась с управлением и врезалась в бензовоз МАЗ, которым управлял 63-летний житель Рязанской области. От удара бензовоз съехал в кювет, к счастью, машина не перевернулась.

В результате происшествия женщина-водитель получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение. Водитель бензовоза не пострадал.

По факту ДТП в настоящее время проводится проверка, обстоятельства аварии уточняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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