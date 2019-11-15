Рязанец навестил бывшую девушку, а затем угнал ее автомобиль
В Советском районе Рязани по горячим следам задержали 27-летнего молодого человека, который подозревается в угоне автомобиля.
Ранее в полицию обратилась 29-летняя рязанка, которая сообщила, что ночью от ее дома пропал автомобиль Peugeot. Оперативники выяснили, что из квартиры потерпевшей украдены ключи от иномарки. Предположив, что злодеяние совершил кто-то из знакомых, полицейские начали выяснять, кто недавно заглядывал в гости к девушке.
Оказалось, что накануне в гости к хозяйке нагрянул ее бывший парень. Девушка была приятно удивлена - встречу они отметили распитием спиртного. Когда она уснула, парень взял ключи от ее иномарки и поехал кататься. На одном из участков он не справился с управлением и врезался в дерево. Машина получила серьезные повреждения и, по оценкам специалистов, восстановлению не подлежит. Парень отправился домой, где его, страдающего от интоксикации, и нашли стражи правопорядка.
Возбуждено уголовное дело по статье «Угон». Молодому человеку грозит до пяти лет тюрьмы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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