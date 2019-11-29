У нефтезавода в Рязани внедорожник устроил жесткое ДТП
Вечером 28 ноября недалеко у нефтеперерабатывающего завода произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщается в группе «Автолюбители Рязани».
«На дороге у нефтезавода в сторону поселка Строитель водитель внедорожника не справился с управлением. Будьте осторожны», — говорится в сообщении.
Подробности аварии уточняются.
Напомним, в этот же день на трассе в сторону Шацка фура снесла отбойник и вылетела в кювет. Очевидцы жалуются, что автодорога ничем не посыпана — сплошная гололедица (читать подробнее).
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
В Приокском рязанец на легковушке на скорости протаранил дерево
В результате ДТП пострадали два человека. Полиция выясняет все обстоятельства случившегося (подробнее).
Видеозаписи недостаточно?
Следователи просят откликнуться очевидцев смертельного ДТП на улице Спортивной (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU