2019-11-29T07:07:08+03:00
Происшествия

У нефтезавода в Рязани внедорожник устроил жесткое ДТП

По словам очевидцев, водитель иномарки не справился с управлением
Яков РЫКОВ
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Фото: https://vk.com/avtolubitelrzn62Фото: https://vk.com/avtolubitelrzn62
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Вечером 28 ноября недалеко у нефтеперерабатывающего завода произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщается в группе «Автолюбители Рязани».

«На дороге у нефтезавода в сторону поселка Строитель водитель внедорожника не справился с управлением. Будьте осторожны», — говорится в сообщении.

Подробности аварии уточняются.

Напомним, в этот же день на трассе в сторону Шацка фура снесла отбойник и вылетела в кювет. Очевидцы жалуются, что автодорога ничем не посыпана — сплошная гололедица (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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