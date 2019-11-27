Видеозаписи недостаточно? Следователи просят откликнуться очевидцев смертельного ДТП на ул. Спортивной
Полиция обратилась к рязанцам с просьбой помочь в установлении обстоятельств смертельной автоаварии на улице Спортивной в Рязани. ДТП произошло 15 ноября в предрассветный час – 7.15.
47-летний житель Рязани, управляя автомобилем Peugeot 308, выехал на встречную полосу и врезался в ВАЗ-2107, которым управлял 49-летний житель Рязанского района. В ДТП погиб 26-летний пассажир отечественного автомобиля. Также травмы получил 49-летний водитель.
В сети интернет выложена запись момента ДТП. Но, по всей видимости, что-то смущает следователей ГИБДД, поэтому они просят обратиться очевидцев трагедии в отдел №4 Следственной части СУ УМВД России по Рязанской области по адресу: г. Рязань, ул. Фирсова, д. 12, корп. 1 или по телефону (4912) 29-74-99, 29-72-56.
Смертельное ДТП на Спортивной. 15 ноября, Рязань .В аварии погиб молодой мужчина.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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