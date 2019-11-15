2019-11-15T19:48:49+03:00
Происшествия

Появилось видео смертельной утренней аварии на улице Спортивной

ДТП случилось, когда толком еще не рассвело
Мария БЛИНОВА
Поделиться:
Фото: группа «Подслушано у водителей Рязани» ВКонтакте.Фото: группа «Подслушано у водителей Рязани» ВКонтакте.
Изменить размер текста:

Вечером в пятницу, 15 ноября, в группе «Дороги Рязани» ВКонтакте появилось видео столкновения Peugeot 408 и ВАЗ-2107 на улице Спортивной. Авария, напомним, случилась утром того же дня – около 7.15.

ДТП произошло на повороте напротив строящегося здания областного суда – в этом месте улица Спортивная круто заворачивает к больнице имени Семашко. Peugeot 408 ехал от больницы, «Жигули» в ее сторону.

На записи отчетливо видно, как в ВАЗ, двигавшийся по своей полосе, врезается иномарка, неожиданно вылетевшая на встречку.

На месте погиб мужчина – 26-летний пассажир ВАЗ. 49-летний водитель той же машины с травмами отправлен в больницу.

47-летний водитель Peugeot 408 не пострадал. По предварительной информации ГИБДД, он не справился с управлением.

Смертельное ДТП на Спортивной. 15 ноября, Рязань .В аварии погиб молодой мужчина.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Под Рязанью женщина на иномарке врезалась в бензовоз

Грузовик после удара съехал в кювет (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
При падении беспилотника под Рязанью никто не пострадал
Ветер в Рязанской области продолжит дуть с юго-запада
Главу администрации Рязани спросили, зачем перенесут памятник Ленину
В Рязани проходит фестиваль «Свидания на Театральной»
Для рязанских властей организовали экскурсию по дорогам в школы
Рязанский фонд поддержки детей, больных диабетом, написал президенту
В Рязанской области с каждым днем все чаще горит мусор
Жительница Рязани сообщила о вопиющем поведении водителя маршрутки
Рязанский троллейбус митингом не поддержат
Выезд на Михайловское шоссе в Рязани перекрыли еще минимум на 4 дня
Школьники, издевавшиеся в Новомичуринске над бабушкой, извинились и пообещали выносить мусор
Лаборатория «Роскачества» искала фальсификат в Рязани
Причины скользкости моста через Оку проверяют эксперты
Посреди бела дня мужчина с ножом попытался изнасиловать рязанку
Профессор РГУ Ольга Воронова разочарована содержанием граффити с Есениным
За жестокое убийство рязанца отправили в колонию особого режима
В выходные в Рязанской области будет нехолодно и сухо
Свой день рождения «Зеленый сад» отметит подарками покупателям квартир в ЖК «Еврокласс»
Уличный художник закончил масштабное граффити с Сергеем Есениным
За козла ответят: рязанский кинотеатр размещал оскорбительную рекламу
Оскорбленный условиями содержания осужденный устроил дебош в рязанской колонии
Рязанец навестил бывшую девушку, а затем угнал ее автомобиль
Подробности страшного ДТП на Спортивной: погиб пассажир ВАЗ-2107
Под Рязанью женщина на иномарке врезалась в бензовоз
Рязанцам объяснили, что делать, если терминал в транспорте не принимает оплату
В рязанской глубинке вернули былую красоту 150-летнему особняку