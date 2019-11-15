Появилось видео смертельной утренней аварии на улице Спортивной
Вечером в пятницу, 15 ноября, в группе «Дороги Рязани» ВКонтакте появилось видео столкновения Peugeot 408 и ВАЗ-2107 на улице Спортивной. Авария, напомним, случилась утром того же дня – около 7.15.
ДТП произошло на повороте напротив строящегося здания областного суда – в этом месте улица Спортивная круто заворачивает к больнице имени Семашко. Peugeot 408 ехал от больницы, «Жигули» в ее сторону.
На записи отчетливо видно, как в ВАЗ, двигавшийся по своей полосе, врезается иномарка, неожиданно вылетевшая на встречку.
На месте погиб мужчина – 26-летний пассажир ВАЗ. 49-летний водитель той же машины с травмами отправлен в больницу.
47-летний водитель Peugeot 408 не пострадал. По предварительной информации ГИБДД, он не справился с управлением.
Смертельное ДТП на Спортивной. 15 ноября, Рязань .В аварии погиб молодой мужчина.
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ИСТОЧНИК KP.RU