В Путятинском районе на федеральной трассе перевернулась фура с фруктами
Рано утром во вторник, 26 ноября, примерно в 5.25 серьезное ДТП произошло на федеральной трассе М-5 «Урал» на территории Путятинского района Рязанской области (329-й километр). На участке между населенными пунктами Петино и Караулово грузовик MAN с прицепом врезался в дорожное ограждение, после чего съехал в кювет и завалился на бок.
Издательство «Пресса» сообщает, что большегрузным автомобилем управлял водитель из Дагестана. Судя по размещенным на сайте издательства фотографиям, фура перевозила фрукты.
В результате ДТП водитель не пострадал. Обстоятельства аварии уточняются.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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