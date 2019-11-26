В Путятинском районе на федеральной трассе перевернулась фура с фруктами

СЕГОДНЯ 12:18 2019-11-26T12:23:10+03:00

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Рано утром во вторник, 26 ноября, примерно в 5.25 серьезное ДТП произошло на федеральной трассе М-5 «Урал» на территории Путятинского района Рязанской области (329-й километр). На участке между населенными пунктами Петино и Караулово грузовик MAN с прицепом врезался в дорожное ограждение, после чего съехал в кювет и завалился на бок.

Издательство «Пресса» сообщает, что большегрузным автомобилем управлял водитель из Дагестана. Судя по размещенным на сайте издательства фотографиям, фура перевозила фрукты.

В результате ДТП водитель не пострадал. Обстоятельства аварии уточняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU