2019-11-26T12:23:10+03:00
Происшествия

В Путятинском районе на федеральной трассе перевернулась фура с фруктами

Грузовым автомобилем управлял водитель из Дагестана
Роман ДОРОФЕЕВ
Поделиться:
Фото с места ДТП. Фото: издательство "Пресса".Фото с места ДТП. Фото: издательство "Пресса".
Изменить размер текста:

Рано утром во вторник, 26 ноября, примерно в 5.25 серьезное ДТП произошло на федеральной трассе М-5 «Урал» на территории Путятинского района Рязанской области (329-й километр). На участке между населенными пунктами Петино и Караулово грузовик MAN с прицепом врезался в дорожное ограждение, после чего съехал в кювет и завалился на бок.

Издательство «Пресса» сообщает, что большегрузным автомобилем управлял водитель из Дагестана. Судя по размещенным на сайте издательства фотографиям, фура перевозила фрукты.

В результате ДТП водитель не пострадал. Обстоятельства аварии уточняются.

ЧИТАТЬ ТАЖКЕ:

В Спасском районе на федеральной трассе произошло смертельное ДТП

Автомобиль Renault Logan врезался в опору линии электропередач (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Рязанцы смогли познакомиться с таджикской культурой
«Ростелеком» объявил «Черную пятницу» для абонентов в Рязани
Интервал движения маршрутки №68 в Рязани резко уменьшится 27 ноября
За три дня только в одном районе Рязанской области утонули два рыбака
В кинотеатре «Люксор Круиз» прошел закрытый показ фильма «Достать ножи»
В рязанском кафе росгвардейцы задержали пьяного дебошира-мигранта
В Спасском районе на федеральной трассе произошло смертельное ДТП
Выезд на Михайловку в Рязани, наконец, открыли
Епархия строго накажет священника за наглую парковку на тротуаре
Овсяный квас из рязанской глубинки признан лучшим в конкурсе рецептов
Рязанцам предложили выбрать варианты благоустройства парков и скверов
Чиновники ПФР незаконно отказали рязанке в пенсии по случаю потери кормильца
С татуировкой девушки на плече: Рязанский СК разыскивает исчезнувшего мужчину
Еще две школы и два детсада Рязани частично закрыты на карантин
В Рязанском цирке выступит известный шансонье Михаил Бублик
Гриппом и ОРВИ заболели более 25% учеников младших классов школы №69
Любимов подарил центру «Семья» автомобиль «Лада Ларгус Кросс»
Один из видов операций в детской ОКБ получил премию «100 лучших товаров России»
РМПТС проводят акцию под заманчивым названием «В Новый год без долгов»
Всех подозреваемых в убийстве бизнесмена Алексея Громова взяли под стражу
В Михайловском районе при очистке транспортерной ленты погибла сотрудница предприятия
«Красивейшим деревянным домом» Рязани может заняться фонд Варламова
В Рязани человек в одежде священника нагло припарковался на тротуаре
Подозреваемого в убийстве ветерана в Рязани оставили под стражей
Выселяемые из рязанского военгородка люди пригрозили митингом на трассе «Каспий»