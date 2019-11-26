В Спасском районе на федеральной трассе произошло смертельное ДТП
В воскресенье, 24 ноября, примерно в 18.20 на федеральной трассе М-5 «Урал» на территории Спасского района произошло смертельное ДТП. Автомобиль Renault Logan, двигавшийся со стороны райцентра Шилово в сторону областного центра вылетел с проезжей части, врезался в опору линии электропередач и съехал в кювет. По предварительным данным, 35-летний водитель иномарки не справился с рулевым управлением.
В результате дорожного происшествия 46-летний пассажир автомобиля получил травмы несовместимые с жизнью. Водитель машины госпитализирован.
Полиция проводит проверку, обстоятельства ДТП уточняются.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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