СЕГОДНЯ 12:43 2019-11-25T12:43:46+03:00

Автомобиль ВАЗ-2114 на большой скорости врезался в дерево

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 24 ноября, на улице Октябрьской в Рязани произошло смертельное ДТП. В 11.55 возле дома № 42/18 автомобиль ВАЗ-2114 на большой скорости врезался в дерево. Сотрудники ГИБДД сообщают, что по предварительной версии, 26-летний водитель не справился с рулевым управлением.

В результате происшествия 23-летний пассажир автомобиля получил травмы несовместимые с жизнью. Водитель машины также получил серьезные травмы – его госпитализировали в медицинское учреждение.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, обстоятельства дорожной трагедии уточняются.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

В Приокском рязанец на легковушке на скорости протаранил дерево

В результате ДТП пострадали два человека. Полиция выясняет все обстоятельства случившегося (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU