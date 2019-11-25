2019-11-25T12:43:46+03:00
Происшествия

На улице Октябрьской в Рязани произошло смертельное ДТП

Автомобиль ВАЗ-2114 на большой скорости врезался в дерево
Роман ДОРОФЕЕВ
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Фото с места ДТП.Фото с места ДТП.
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В воскресенье, 24 ноября, на улице Октябрьской в Рязани произошло смертельное ДТП. В 11.55 возле дома № 42/18 автомобиль ВАЗ-2114 на большой скорости врезался в дерево. Сотрудники ГИБДД сообщают, что по предварительной версии, 26-летний водитель не справился с рулевым управлением.

В результате происшествия 23-летний пассажир автомобиля получил травмы несовместимые с жизнью. Водитель машины также получил серьезные травмы – его госпитализировали в медицинское учреждение.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, обстоятельства дорожной трагедии уточняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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