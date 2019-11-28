2019-11-28T16:49:31+03:00
Происшествия

На трассе под Рязанью фура снесла отбойник и вылетела в кювет

Очевидцы жалуются, что автодорога в сторону Шацка ничем не посыпана — сплошная гололедица
Яков РЫКОВ
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Фото: https://vk.com/ryazandtpФото: https://vk.com/ryazandtp
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Днем 28 ноября на трассе под Рязанью произошло жесткое дорожно-транспортное происшествие, сообщается в паблике «ДТП. Аварии. Рязань».

«Участок протяженностью примерно 40 км от Рязани в сторону Шацка не обработан вообще ничем. Гололедица и ДТП в обе стороны. Фура ушла со «встречки», вырвав отбойник», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, в результате происшествия никто серьезно не пострадал.

Официальной информации по факту ДТП не поступало, подробности выясняются.

Напомним, несколько дней назад на трассе в Скопинском районе два автомобиля вылетели в кювет. В результате аварии медицинская помощь понадобилась одной женщине. Предполагаемая виновница происшествия — 18-летняя рязанка (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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