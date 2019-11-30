Под Рязанью из-за гололедицы на трассе перевернулся Nissan
Днем 29 ноября в Рыбновском районе, напротив Костинских садов, произошло ДТП, сообщает издательство «Пресса». Из-за гололедицы на трассе перевернулся автомобиль Nissan Almera.
По словам 67-летней пенсионерки со стажем вождения 27 лет, на скользкой дороге машину слегка занесло и одно ее колесо проехало по обочине. Иномарку резко развернуло, она съехала с высокого откоса и перевернулась.
В результате ДТП никто из людей не пострадал.
Фото: издательство "Пресса".
Напомним, из-за гололедицы в Рязанской области произошло уже несколько серьезных ДТП. В частности, у нефтезавода водитель внедорожника не справился с управлением и перевернулся (читать подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU