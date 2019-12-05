У ТЦ «Зельгрос» в Рязани произошло страшное ДТП

СЕГОДНЯ 08:54 2019-12-05T09:01:19+03:00

Фото: Подслушано у водителей в Рязани.

По словам очевидцев, столкнулись три автомобиля – один человек погиб

Изменить размер текста: A A

Вечером 4 декабря на Восточной окружной дороге произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, сообщается в группе «Подслушано у водителей в Рязани».

«Недалеко от торгового центра «Зельгрос», поворот в Соколовку, серьезная авария. Столкнулись три машины, одна из них разбита полностью. Работают полиция и спасатели. Очень темно и скользко», — говорится в сообщении.

По данным очевидцев, в результате дорожного происшествия погиб один человек.

Официальной информации к настоящему времени не поступало. Подробности ДТП уточняются.

ДТП у Зельгроса.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

С прискорбием вынуждены сообщить

Рязанская область не сможет в этом году снизить число смертей в ДТП. Об этом заявили высокопоставленные руководители МВД РФ (подробнее).

Под Рязанью из-за гололедицы на трассе перевернулся Nissan

ДТП произошло в Рыбновском районе. За рулем находился опытный водитель. Правда, пенсионерка (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU