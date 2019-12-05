2019-12-05T09:01:19+03:00
Происшествия

У ТЦ «Зельгрос» в Рязани произошло страшное ДТП

По словам очевидцев, столкнулись три автомобиля – один человек погиб
Яков Рыков
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Фото: Подслушано у водителей в Рязани.Фото: Подслушано у водителей в Рязани.
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Вечером 4 декабря на Восточной окружной дороге произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, сообщается в группе «Подслушано у водителей в Рязани».

«Недалеко от торгового центра «Зельгрос», поворот в Соколовку, серьезная авария. Столкнулись три машины, одна из них разбита полностью. Работают полиция и спасатели. Очень темно и скользко», — говорится в сообщении.

По данным очевидцев, в результате дорожного происшествия погиб один человек.

Официальной информации к настоящему времени не поступало. Подробности ДТП уточняются.

ДТП у Зельгроса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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