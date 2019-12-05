У ТЦ «Зельгрос» в Рязани произошло страшное ДТП
Вечером 4 декабря на Восточной окружной дороге произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, сообщается в группе «Подслушано у водителей в Рязани».
«Недалеко от торгового центра «Зельгрос», поворот в Соколовку, серьезная авария. Столкнулись три машины, одна из них разбита полностью. Работают полиция и спасатели. Очень темно и скользко», — говорится в сообщении.
По данным очевидцев, в результате дорожного происшествия погиб один человек.
Официальной информации к настоящему времени не поступало. Подробности ДТП уточняются.
ДТП у Зельгроса.
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ИСТОЧНИК KP.RU