2019-12-21T10:14:19+03:00
Происшествия

В центре Новомичуринска произошло массовое жесткое ДТП

На перекрестке на большой скорости столкнулись три иномарки [фото]
Яков РЫКОВ
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Фото: издательство "Пресса".Фото: издательство "Пресса".
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20 декабря около шести часов вечера в Новомичуринске на перекрестке со светофорами в на большой скорости столкнулись сразу три автомобиля. При повороте направо Renault влетел в бок Mitsubishi, а Peugeot – бампером в японскую иномарку.

Фото: издательство "Пресса".

Фото: издательство "Пресса".

В результате ДТП автомобили серьезно повреждены, никто из людей не пострадал.

Как сообщает издательство «Пресса», все три водителя утверждают, что ехали на зеленый свет светофора.

– Видимо, кто-то из нас говорит неправду, – сомневается одна из участниц массовой аварии. – Удар был сильный, в машине сработали подушки безопасности.

Фото: издательство "Пресса".

Фото: издательство "Пресса".

Сотрудники ГИБДД сделали замеры, составили протокол, но от комментариев пока отказываются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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