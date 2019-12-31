2019-12-31T12:37:22+03:00
Происшествия

В страшном ДТП в Александро-Невском районе погибли два человека

Три человека, в том числе – двое детей, госпитализированы. Причина аварии — невнимательность одного из водителей и снежная трасса [фото]
Яков РЫКОВ
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Фото: УМВД России по Рязанской области.Фото: УМВД России по Рязанской области.
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Поздно вечером 30 декабря в Александро-Невском районе 25-летний житель Тамбовской области за рулем Chevrolet Lanos не учел дорожные условия и врезался в автомобиль Toyota Land Cruiser J200 под управлением 41-летнего жителя Воронежской области.

Фото: УМВД России по Рязанской области.

Фото: УМВД России по Рязанской области.

В результате ДТП водитель Chevrolet, а также его 32-летняя пассажирка – погибли. Пассажиры внедорожника — мужчина 39 лет и двое детей – 8 и 14 лет — с травмами госпитализированы.

По факту происшествия проводится проверка, все обстоятельства уточняются.

Фото: УМВД России по Рязанской области.

Фото: УМВД России по Рязанской области.

Всего за минувшие сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировано шесть дорожно-транспортных происшествий, в результате которых два человека погибли и 14 человек получили травмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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