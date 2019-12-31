В страшном ДТП в Александро-Невском районе погибли два человека
Поздно вечером 30 декабря в Александро-Невском районе 25-летний житель Тамбовской области за рулем Chevrolet Lanos не учел дорожные условия и врезался в автомобиль Toyota Land Cruiser J200 под управлением 41-летнего жителя Воронежской области.
Фото: УМВД России по Рязанской области.
В результате ДТП водитель Chevrolet, а также его 32-летняя пассажирка – погибли. Пассажиры внедорожника — мужчина 39 лет и двое детей – 8 и 14 лет — с травмами госпитализированы.
По факту происшествия проводится проверка, все обстоятельства уточняются.
Фото: УМВД России по Рязанской области.
Всего за минувшие сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировано шесть дорожно-транспортных происшествий, в результате которых два человека погибли и 14 человек получили травмы.
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ИСТОЧНИК KP.RU