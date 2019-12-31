2019-12-31T13:14:13+03:00
Происшествия

Под Рязанью 31 декабря пьяный дальнобойщик пытался скрыться на фуре

Сотрудник Росгвардии запрыгнул в кабину, остановил большегруз и отобрал у водителя ключи. Мужчину задержали
Яков РЫКОВ
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Под Рязанью 31 декабря пьяный дальнобойщик пытался скрыться на фуре.Под Рязанью 31 декабря пьяный дальнобойщик пытался скрыться на фуре.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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31 декабря в семь часов утра на пульт дежурного вневедомственной охраны Росгвардии в Рыбновском районе поступило сообщение о срабатывании тревожной сигнализации в кафе в деревне Зелененькие Дворики. На вызов выехала группа задержания.

Прибывшие на место росгвардейцы, выяснили, что посетители устроили драку. Один из ее участников – пьяный водитель-дальнобойщик попытался уехать на своем большегрузе Renault. Старший группы задержания запрыгнул в кабину, остановил водителя и забрал у него ключи от фуры. Нарушителей передали полиции.

В отношении пьяного дальнобойщика составлен протокол за вождение машины в состоянии алкогольного опьянения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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