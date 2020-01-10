В массовом ДТП в Рыбновском районе пострадали пять человек

10 Янв. 2020 2020-01-10T23:03:24+03:00

Всех участников аварии уже госпитализировали, в том числе – несовершеннолетнюю девушку

Изменить размер текста: A A

В страшной массовой аварии на трассе М-5 в Рыбновском районе пострадали пять человек. Об этом «Комсомолке» сообщили в УМВД России по Рязанской области.

— По предварительным данным, столкнулись три легковых автомобиля. В результате ДТП никто из людей не погиб. Пять человек с травмами различной степени тяжести госпитализированы, среди них – несовершеннолетняя девушка, — отметил источник в УМВД.

Напомним, массовая авария произошла вечером 10 января между селом Высокое и поворотом на Рыбное. Судя по фотографиям с места ДТП, одну из машин буквально разворотило от удара (читать подробнее и смотреть видео).

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

На самом проблемном перекрестке в Горроще произошло жесткое ДТП

Легковой автомобиль на скорости сбил дорожный знак на дороге, по которой дети ходят в школу (подробнее).

В ДТП в Чучковском районе погиб пассажир пьяного лихача

«Лада», в которой было четыре человека, врезалась в ограждение моста (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (4912) 95-78-87

Почта: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции»

Или пишите нам «ВКонтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU