2020-01-10T23:03:24+03:00
Происшествия

В массовом ДТП в Рыбновском районе пострадали пять человек

Всех участников аварии уже госпитализировали, в том числе – несовершеннолетнюю девушку
Яков РЫКОВ
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Фото: Мехродж Гайбулоев | https://vk.com/voditelrzn62Фото: Мехродж Гайбулоев | https://vk.com/voditelrzn62
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В страшной массовой аварии на трассе М-5 в Рыбновском районе пострадали пять человек. Об этом «Комсомолке» сообщили в УМВД России по Рязанской области.

— По предварительным данным, столкнулись три легковых автомобиля. В результате ДТП никто из людей не погиб. Пять человек с травмами различной степени тяжести госпитализированы, среди них – несовершеннолетняя девушка, — отметил источник в УМВД.

Напомним, массовая авария произошла вечером 10 января между селом Высокое и поворотом на Рыбное. Судя по фотографиям с места ДТП, одну из машин буквально разворотило от удара (читать подробнее и смотреть видео).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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