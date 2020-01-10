В массовом ДТП в Рыбновском районе пострадали пять человек
В страшной массовой аварии на трассе М-5 в Рыбновском районе пострадали пять человек. Об этом «Комсомолке» сообщили в УМВД России по Рязанской области.
— По предварительным данным, столкнулись три легковых автомобиля. В результате ДТП никто из людей не погиб. Пять человек с травмами различной степени тяжести госпитализированы, среди них – несовершеннолетняя девушка, — отметил источник в УМВД.
Напомним, массовая авария произошла вечером 10 января между селом Высокое и поворотом на Рыбное. Судя по фотографиям с места ДТП, одну из машин буквально разворотило от удара (читать подробнее и смотреть видео).
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