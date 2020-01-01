Бесплатные автобусы «М5Молл» 1 января изменили график движения

1 Янв. 2020 2020-01-01T13:51:40+03:00

Само торговое заведение работает с обеда до 22 часов

Изменить размер текста: A A

Бесплатные автобусы гипермаркета «М5Молл» 1 января изменили график движения (смотрите таблицу). Об изменениях сообщает пресс-служба торгового заведения. Сам гипермаркет в первый день Нового года будет работать с 13:00 до 22:00.

В последующие дни новогодних праздников график работы - в обычном режиме.

Напомним, ранее мы сообщали, как в новогодние праздники будут работать отделения рязанского Сбербанка (читать об измененном графике работы подробно).

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Из Москвы в Рязань и обратно пустят дополнительные поезда

Весь остальной железнодорожный транспорт в новогодние праздники будет ходить по измененном графику (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU