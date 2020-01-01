Бесплатные автобусы «М5Молл» 1 января изменили график движения
Бесплатные автобусы гипермаркета «М5Молл» 1 января изменили график движения (смотрите таблицу). Об изменениях сообщает пресс-служба торгового заведения. Сам гипермаркет в первый день Нового года будет работать с 13:00 до 22:00.
В последующие дни новогодних праздников график работы - в обычном режиме.
Напомним, ранее мы сообщали, как в новогодние праздники будут работать отделения рязанского Сбербанка (читать об измененном графике работы подробно).
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Весь остальной железнодорожный транспорт в новогодние праздники будет ходить по измененном графику (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU