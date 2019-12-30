Стало известно, как будут работать отделения Сбербанка в праздники
Руководство Сбербанка опубликовало режим работы отделений в предстоящие выходные и праздничные дни на территории Рязани и Рязанской области.
31 декабря график работы офисов банка будет сокращен на один час.
С 1 по 8 января 2020 года — нерабочие праздничные дни для всех внутренних структурных подразделений, кроме дежурных.
С 9 января все подразделения банка будут работать в соответствии со стандартным графиком.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что из Москвы в Рязань и обратно пустят дополнительные поезда. Весь остальной железнодорожный транспорт в новогодние праздники будет ходить по измененному графику (читать подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU