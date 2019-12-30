СЕГОДНЯ 13:34 2019-12-30T13:35:42+03:00

Стало известно, как будут работать отделения Сбербанка в праздники. Фото: Олег ЗОЛОТО

Банковские работники будут отдыхать неделю, но дежурные будут

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Руководство Сбербанка опубликовало режим работы отделений в предстоящие выходные и праздничные дни на территории Рязани и Рязанской области.

31 декабря график работы офисов банка будет сокращен на один час.

С 1 по 8 января 2020 года — нерабочие праздничные дни для всех внутренних структурных подразделений, кроме дежурных.

С 9 января все подразделения банка будут работать в соответствии со стандартным графиком.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что из Москвы в Рязань и обратно пустят дополнительные поезда. Весь остальной железнодорожный транспорт в новогодние праздники будет ходить по измененному графику (читать подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU