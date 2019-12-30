Из Москвы в Рязань и обратно пустят дополнительные поезда
В новогодние праздники все рязанские электрички будут ходить по измененному графику, сообщает пресс-служба АО «Центральная ППК».
Согласно информации железнодорожников, режим движения пригородных поездов будет следующим:
- 30, 31 декабря — по расписанию пятницы;
- с 1 по 6 января — по расписанию субботы;
- 7, 8 января — по расписанию воскресенья.
Экспрессы из Рязани в Москву 30 и 31 января будут отправляться в 07:46, 12:40 и 16:40. Из Москвы в Рязань — в 07:12, 12:39, 18:23.
31 декабря дополнительно пустят поезд № 7062 Москва (Казанский вокзал) — Рязань-I. Время отправления из Москвы — 16:10.
С 1 по 6 января экспрессы в Москву будут отправляться в 07:46, 12:40, 16:40, из Москвы в Рязань — в 07:12, 12:39, 18:23.
7 и 8 января экспрессы в Москву будут отправляться в 07:46, 12:40, 16:40, 18:24, из Москвы в Рязань — в 07:12, 08:30, 12:39, 18:23.
Еще один дополнительный поезд из Рязани в Москву пустят 9 января, который отправится со станции Рязань-I в 04:10.
ИСТОЧНИК KP.RU