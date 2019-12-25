Под видом стриптиз-клуба в центре Рязани работал бордель с выездом
В Рязани полиция закрыла бордель, об этом «Комсомолке» сообщил собственный источник. По предварительным данным, вечером 24 декабря оперативники нагрянули в один из стриптиз-клубов в центре города. Как оказалось, стриптиз-клуб работал несколько по другой схеме – клиент мог заказать девушку и увезти с собой, так и сама девушка могла отправиться самостоятельно по адресу клиента.
В настоящее время владелица клуба призналась, что под видом стриптиз-клуба оказывала эскорт услуги. Оперативники получили все доказательства, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Подробности уточняются.
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ИСТОЧНИК KP.RU