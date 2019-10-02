Рязанцу, отправившему 16-летнюю знакомую на панель, вынесли приговор
В Рязани вынесли приговор 21-летнему местному жителю, обвиняемому в организации проституции, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.
Следствие и суд установили, что весной 2018 года молодой человек, воспользовавшись тяжелым материальным положением 16-летней знакомой, предложил ей заниматься проституцией. Девушка согласилась.
Парень стал подыскивать для нее клиентов, в том числе через сайты знакомств, и арендовал номер в гостинице.
Вскоре сотрудники гостиницы заявили в полицию.
Во время следствия и на суде молодой человек признал себя виновным. В итоге приговором суда ему назначено наказание в виде 3 лет и 3 месяцев лишения свободы условно.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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ИСТОЧНИК KP.RU