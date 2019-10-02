2019-10-02T12:33:03+03:00
Происшествия

Рязанцу, отправившему 16-летнюю знакомую на панель, вынесли приговор

Молодой человек решил помочь приятельнице поправить материальное положение — и сделал из нее проститутку. А заодно и сам подзаработал
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Парень подыскивать для девушки клиентов, в том числе через сайты знакомств, и арендовал номер в гостинице.Парень подыскивать для девушки клиентов, в том числе через сайты знакомств, и арендовал номер в гостинице.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Рязани вынесли приговор 21-летнему местному жителю, обвиняемому в организации проституции, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

Следствие и суд установили, что весной 2018 года молодой человек, воспользовавшись тяжелым материальным положением 16-летней знакомой, предложил ей заниматься проституцией. Девушка согласилась.

Парень стал подыскивать для нее клиентов, в том числе через сайты знакомств, и арендовал номер в гостинице.

Вскоре сотрудники гостиницы заявили в полицию.

Во время следствия и на суде молодой человек признал себя виновным. В итоге приговором суда ему назначено наказание в виде 3 лет и 3 месяцев лишения свободы условно.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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