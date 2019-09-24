В Рязани будут судить 45-летнюю проститутку

СЕГОДНЯ 14:03 2019-09-24T14:17:26+03:00

Она трудилась диспетчером, организовывая выезды коллег. А в случае капитальной загрузки кадров, сама подрабатывала «в полях»

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Полицейские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении двух рязанок, обвиняемых в организации проституции, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Два года назад 45-летняя жительница облцентра вместе с 35-летней подругой собрали жриц любви и взялись за их трудоустройство. Они распространяли рекламу интим-услуг, организовали своего рода диспетчерскую, наладили доставку девушек к клиентам в гостиницы и сауны, собирали и распределяли деньги.

В основном составе этой команды трудились минимум 7 женщин в возрасте от 27 до 40 лет: две родом из Африки, одна из Азербайджана, остальные же – рязанки и жительницы соседних регионов. Сама же 45-летняя диспетчер в свободное от основной работы время тоже оказывала интим-услуги.

В мае 2018 года незаконную организацию раскрыли. Обе предводительницы дали подробные показания и полностью признали свою вину. Дело направлено в суд: им грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 5 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU