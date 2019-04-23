2019-04-23T15:29:44+03:00
Происшествия

Нападавшему на проституток рязанцу вынесли приговор

Он их грабил, обливал зеленкой, да еще отбирал паспорта
Мария БЛИНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Железнодорожный районный суд Рязани вынес приговор Александру А. 1989 года рождения, сообщает пресс-служба Прокуратуры области. Мужчина обвинялся в трех разбоях.

В марте прошлого года рязанец притворился, будто хочет воспользоваться услугами женщин предельно легкого поведения. Встречаясь с барышнями, он угрожал им и забирал у жриц любви деньги. А чтобы те не могли обратиться в полицию, решил отбирать еще и паспорта, напоследок выливая на лицо «зеленку».

В суде Александр А. полностью признал свою вину. Суд назначил наказание – 5 лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии особого режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Рязанской области хотят наладить производство протеина
Росгвардейцы задержали рязанца, откопавшего в Песочне героин
11-летняя рязанкая девочка скончалась от удара тока телефонной зарядки
Главный рязанский следователь сельским чиновникам: «Я не хотел бы видеть вас на скамье подсудимых. Не доводите до греха»
Минздрав: избитый в клубе рязанец находится под пристальным наблюдением
Рязанский губернатор поручил главам районов и министрам идти в соцсети
Избитый в рязанском клубе парень перед этим сорвал вечеринку - очевидцы
Краденые деньги рязанская бабушка потратила в салоне красоты
Рязанский губернатор пообещал помощь заводу в Княжом
В девять рязанских лесничеств поступила новая техника
На стройке в Рязани погиб рабочий из Казахстана
Рязанские мастера джиу-джитсу привезли с Кубка России 7 медалей
В Рязанской области молодого человека покусала змея
В Рязани иномарка сбила юного велосипедиста
Полиция проводит проверку после избиения в рязанском клубе
В селе Пехлец медпомощь привели к современным стандартам – так заверили губернатора
В рязанском райцентре ВАЗ-2114 после столкновения с легковушкой врезался еще и в дерево
В Рязани начали готовить волонтеров для «Бессмертного полка»
В Рязанской области начали сажать картошку
В Рязани ищут пропавшего 70-летнего мужчину
В рязанской ОДКБ спасли девочку с разрывом тканей легкого
В Рязани отмыли от грязи памятник Есенину и обновили тротуарную плитку
В Рязани начали осушать озеро Дикая утка в пойме реки Оки
После вмешательства прокуратуры РМПТС восстановило в Рязани изоляцию на теплотрассе
Прокуратура: рязанские школы незаконно привлекали детей к субботникам
Со вторника в Рязанской области будут отключать телевидение и радио
Отопление в Рязани начнут отключать на этой неделе
Уже из третьего рязанского храма украли деньги