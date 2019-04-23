Нападавшему на проституток рязанцу вынесли приговор

СЕГОДНЯ 15:29 2019-04-23T15:29:44+03:00

Он их грабил, обливал зеленкой, да еще отбирал паспорта

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Железнодорожный районный суд Рязани вынес приговор Александру А. 1989 года рождения, сообщает пресс-служба Прокуратуры области. Мужчина обвинялся в трех разбоях.

В марте прошлого года рязанец притворился, будто хочет воспользоваться услугами женщин предельно легкого поведения. Встречаясь с барышнями, он угрожал им и забирал у жриц любви деньги. А чтобы те не могли обратиться в полицию, решил отбирать еще и паспорта, напоследок выливая на лицо «зеленку».

В суде Александр А. полностью признал свою вину. Суд назначил наказание – 5 лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии особого режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

ИСТОЧНИК KP.RU