Появилось видео из рязанского стриптиз-клуба, где задержали 16 танцовщиц

СЕГОДНЯ 16:03 2019-12-26T17:35:03+03:00

Полиция предполагает, что все они занимались проституцией, выезжая к клиентам на дом, либо в отель

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Рязанские полицейские вместе с сотрудниками задержали 37-летнюю рязанку – владелицу стриптиз-клуба. Женщину подозревают в незаконной организации проституцией.

В момент появления сотрудников правоохранительных органов в клубе находились 16 танцовщиц из Воронежской, Липецкой, Московской, Самарской, Нижегородской, Иркутской областей и Республики Чувашия. Девушек опросили и направили на медицинское освидетельствование в областной наркологический диспансер.

Оперативники изъяли крупную сумму денег, которые, предположительно, были получены от преступной деятельности.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.ryazan.kp.ru/video/embed/751945" frameborder="0"></iframe> Задержание проституток в стриптиз-клубе Рязани.Источник видео: УМВД России по Рязанской области.

По версии полиции, схема оказания интим-услуг выглядела следующим образом. Желающий получить приватные услуги посетитель выбирал понравившуюся девушку, после чего договаривался о цене с управляющей, либо с самой танцовщицей. При этом треть суммы с каждого заказа отдавалась организатору. С целью конспирации интимных услуг уход девушки к клиенту с работы оформлялся как «увольнение». Местом для оказания интимных услуг служил расположенный в этом же здании отель, либо любое иное место по желанию клиента.

По информации полицейских, за последнее время в противоправную деятельность оказались вовлечены, по меньшей мере, 34 девушки, большая часть из них - приезжие из других областей.

Возбуждено уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU