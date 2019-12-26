Появилось видео из рязанского стриптиз-клуба, где задержали 16 танцовщиц
Рязанские полицейские вместе с сотрудниками задержали 37-летнюю рязанку – владелицу стриптиз-клуба. Женщину подозревают в незаконной организации проституцией.
В момент появления сотрудников правоохранительных органов в клубе находились 16 танцовщиц из Воронежской, Липецкой, Московской, Самарской, Нижегородской, Иркутской областей и Республики Чувашия. Девушек опросили и направили на медицинское освидетельствование в областной наркологический диспансер.
Оперативники изъяли крупную сумму денег, которые, предположительно, были получены от преступной деятельности.
Задержание проституток в стриптиз-клубе Рязани.Источник видео: УМВД России по Рязанской области.
По версии полиции, схема оказания интим-услуг выглядела следующим образом. Желающий получить приватные услуги посетитель выбирал понравившуюся девушку, после чего договаривался о цене с управляющей, либо с самой танцовщицей. При этом треть суммы с каждого заказа отдавалась организатору. С целью конспирации интимных услуг уход девушки к клиенту с работы оформлялся как «увольнение». Местом для оказания интимных услуг служил расположенный в этом же здании отель, либо любое иное место по желанию клиента.
По информации полицейских, за последнее время в противоправную деятельность оказались вовлечены, по меньшей мере, 34 девушки, большая часть из них - приезжие из других областей.
Возбуждено уголовное дело.
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ИСТОЧНИК KP.RU